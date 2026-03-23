Нефть Brent торгуется у отметки $113 за баррель

Цены на нефть умеренно растут утром 23 марта на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 09:12 по бакинскому времени растет на $0,48 (0,43%) до $112,67 за баррель. В прошлую пятницу этот контракт подорожал на $3,54 (3,26%) до $112,19 за баррель, обновив максимум с июля 2022 года.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,56 (0,57%), до $98,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 2,8%, до $98,23 за баррель.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 8,8%, тогда как WTI подешевела на 0,4%. Спред между двумя марками вырос до многолетнего максимума из-за того, что Соединенные Штаты начали высвобождать нефть из стратегических резервов.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз средней цены Brent на 2026 год сразу на $8, до $85 за баррель, и подняли прогноз на WTI на $7 до $79 за баррель. По их мнению, в марте и апреле Brent будет стоить в среднем $110 за баррель, а не $98 за баррель, как ожидалось ранее.

"В период пиковой неопределенности котировки могут дойти до $135 за баррель, если рынку потребуется премия за риск для того, чтобы разрушить спрос и нивелировать сокращение предложения в ближайшие шесть месяцев", - написали они.