"Brent" neftinin bir bareli 113 dollara satılır
- 23 mart, 2026
- 10:07
Yaxın Şərqdə davam edən gərginlik fonunda bu gün səhər saatlarından neft qiymətləri mülayim şəkildə artır.
"Report" bu barədə "İnterfaks"a istinadən xəbər verir.
Bakı vaxtı ilə saat 09:12-yə olan məlumata görə, Londonun "ICE Futures" birjasında "Brent" markalı neftin may fyuçerslərinin qiyməti 0,48 ABŞ dolları (0,43 %) artaraq 1 barel üçün 112,67 ABŞ dollarına çatıb. Martın 20-də bu müqavilənin dəyəri 3,54 ABŞ dolları (3,26 %) artaraq 1 barel üçün 112,19 ABŞ dollarına çatıb.
Nyu-York Əmtəə Birjasının (NYMEX) elektron hərraclarında WTI markalı neftin may fyuçersləri bu vaxta qədər 0,56 ABŞ dolları (0,57 %) bahalaşaraq 1 barel üçün 98,79 ABŞ dollarına çatıb. Əvvəlki sessiyanın yekunlarına görə, bu müqavilələrin dəyəri 2,8 % artaraq 1 barel üçün 98,23 ABŞ dolları olub.
Ötən həftə ərzində "Brent" markalı neft 8,8 % bahalaşıb, WTI isə 0,4 % ucuzlaşıb.