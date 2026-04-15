    İtaliya Sudana 30 milyon avroluq humanitar yardım ayıracaq

    • 15 aprel, 2026
    • 20:38
    İtaliya Sudana 30 milyon avroluq humanitar yardım ayıracaq

    İtaliya vətəndaş müharibəsi fonunda ağır böhran yaşayan Sudana dəstək məqsədilə 30 milyon avro məbləğində əlavə humanitar yardım paketinin ayrıldığını elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Antonio Tayani Berlində Sudan üzrə üçüncü humanitar konfransdakı iştirakının yekunlarına dair "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, vəsaitlər səhiyyə, təhsil və kənd təsərrüfatı sahələrindəki layihələrə yönəldiləcək.

    Tayani Sudanda münaqişənin tezliklə dayandırılması, sülh və sabitliyin bərpası üçün beynəlxalq dialoqun zəruriliyini vurğulayıb.

    O, həmçinin barışıq və danışıqlar prosesini dəstəkləmək məqsədilə İtaliyanın BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) ilə birlikdə ölkədə siyasi-humanitar görüş təşkil etmək planları barədə də məlumat verib.

    Qeyd edək ki, Sudanda artıq üç ildir vətəndaş müharibəsi gedir. Sudan ordusu ilə Çevik Reaksiya Qüvvələri (ÇRQ) arasında toqquşmalar 2023-cü il oktyabrın 15-dən davam edir. Hərbi münaqişə 40 mindən çox yerli sakinin həyatına son qoyub, 14 milyona yaxın insanı öz evlərini tərk etməyə məcbur edib.

    Италия выделит €30 млн на гуманитарную помощь Судану

    Son xəbərlər

    20:52

    İtaliya Ukrayna ilə birgə PUA istehsalına maraq göstərir

    Digər ölkələr
    20:38

    İtaliya Sudana 30 milyon avroluq humanitar yardım ayıracaq

    Digər ölkələr
    20:29

    Parisdə Azərbaycana aid sərgi təşkil olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    20:25

    Ərdoğan: Məktəbə silahlı hücumdan reytinq üçün istifadə edilməməsi vicdan borcdur

    Region
    20:07

    Meloni: Ukraynaya dəstək bizim mənəvi borcumuzdur

    Digər ölkələr
    20:04

    Bu ilin I rübündə qatarla daşınan qida məhsullarının həcmi artıb

    İqtisadiyyat
    20:01

    DMM: Bəziləri Türkiyənin dövlət qurumlarının işinə kölgə salmağa çalışır

    Region
    19:59

    Rütte: NATO bu il Ukraynaya 60 milyard dollar hərbi yardım verəcək

    Digər ölkələr
    19:50
    Foto

    "Bahar Kuboku" uğrunda konkur yarışı başa çatıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti