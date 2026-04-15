Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Италия выделит €30 млн на гуманитарную помощь Судану

    Другие страны
    • 15 апреля, 2026
    • 20:15
    Италия объявила о выделении дополнительного пакета гуманитарной помощи в размере 30 млн евро для поддержки Судана, переживающего тяжелый кризис на фоне гражданской войны.

    Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в соцсети Х по итогам участия в III гуманитарной конференции по Судану в Берлине.

    По его словам, средства будут направлены на проекты в сферах здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

    Таяни подчеркнул необходимость международного диалога для скорейшего прекращения конфликта и восстановления мира и стабильности в Судане.

    Он также сообщил о планах Италии совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) организовать в стране политико-гуманитарную встречу для поддержки процесса примирения и переговоров.

    Отметим, что в Судане уже три года продолжается гражданская война. Столкновения между суданской армией и Силами быстрого реагирования (СБР) продолжаются с 15 октября 2023 года. Военный конфликт унес жизни более 40 тысяч местных жителей и заставил около 14 млн человек покинуть свои дома.

