Италия выделит €30 млн на гуманитарную помощь Судану

Италия объявила о выделении дополнительного пакета гуманитарной помощи в размере 30 млн евро для поддержки Судана, переживающего тяжелый кризис на фоне гражданской войны.

Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в соцсети Х по итогам участия в III гуманитарной конференции по Судану в Берлине.

По его словам, средства будут направлены на проекты в сферах здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

Таяни подчеркнул необходимость международного диалога для скорейшего прекращения конфликта и восстановления мира и стабильности в Судане.

Он также сообщил о планах Италии совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) организовать в стране политико-гуманитарную встречу для поддержки процесса примирения и переговоров.

Отметим, что в Судане уже три года продолжается гражданская война. Столкновения между суданской армией и Силами быстрого реагирования (СБР) продолжаются с 15 октября 2023 года. Военный конфликт унес жизни более 40 тысяч местных жителей и заставил около 14 млн человек покинуть свои дома.