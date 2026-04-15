Parisdə Azərbaycana aid sərgi təşkil olunub
Mədəniyyət siyasəti
- 15 aprel, 2026
- 20:29
Fransanın paytaxtı Parisdə Azərbaycana aid sərgi təşkil olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi məlumat yayıb.
"Parisdə Azərbaycan mədəniyyətinin qəlbinə səyahət edilib", - məlumatda qeyd olunub.
Bildirilib ki, Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin muzeyinə özəl ziyarət ölkənin ənənələri, tarixi və incəsənəti ilə tanış olmağa imkan yaradıb.
Immersion au cœur de la culture azerbaïdjanaise à Paris 🇦🇿— Amis Azerbaïdjan en France (@AmisAzerbaidjan) April 15, 2026
Le 14 avril, une visite privée du Musée du Centre culturel d’#Azerbaïdjan a permis de découvrir traditions, histoire et arts du pays.
Un moment privilégié placé sous le signe du partage et du dialogue. 🇦🇿🤝 🇫🇷 pic.twitter.com/nI5YEW8CGl
