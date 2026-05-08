"Brayton" baş məşqçisi Fabian Hürtseler ilə müqavilənin müddətini uzadıb
Futbol
- 08 may, 2026
- 11:15
İngiltərənin "Brayton" klubu baş məşqçisi Fabian Hürtselerlə müqavilənin müddətini uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Premyer Liqa təmsilçisi məlumat yayıb.
Mütəxəssisin yeni sözləşməsi 2029-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulub.
Xatırladaq ki, Fabian Hürtseler 2024-cü ildən bu klubda işləyir. Komanda onun rəhbərliyi altında 85 görüşdə 37 qələbə, 24 heç-heçə, 24 məğlubiyyətlə yadda qalıb.
