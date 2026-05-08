    Xudatda keçmiş işçi mağazadan 23 min manatlıq oğurluq edib

    Hadisə
    08 may, 2026
    11:13
    Xudatda keçmiş işçi mağazadan 23 min manatlıq oğurluq edib

    Xudat şəhərində yerləşən mağazadan 23 min manatlıq oğurluq olub.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, mağazadan oğurluq etməkdə şübhəli bilinən Elman İmanov və Elçin Məhərrəmov saxlanılıblar. Onlar obyektdən ümumi dəyəri 23 min manat olan 14 ədəd televizor, 3 ədəd noutbuk və 3 ədəd kondisioner talayıblar.

    Müəyyən edilib ki, saxlanılan şəxslərdən biri əvvəllər həmin mağazada çalışıb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Oğurluq hadisəsi Xudat
    В Худате из магазина совершена кража на 23 тыс. манатов

