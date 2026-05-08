В Худате из магазина совершена кража на 23 тыс. манатов

В магазине в городе Худат Хачмазского района совершена кража.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, по подозрению в совершении ограбления задержаны Эльман Иманов и Эльчин Магеррамов.

Установлено, что они украли из магазина 14 телевизоров, 3 ноутбука и 3 кондиционера на общую сумму 23 тыс. манатов.

Согласно информации, один из задержанных ранее являлся работником этого магазина.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Э.Иманова и Э.Магеррамова избрана мера пресечения в виде ареста.