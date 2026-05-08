Kamran Əliyev Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək
Daxili siyasət
- 08 may, 2026
- 11:04
Kamran Əliyev
Baş prokuror mayın 15-də Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, saat 10:00-da Masallı Rayon Prokurorluğunun inzibati binasında Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik, Yardımlı və Cəlilabad rayon sakinlərinin qəbulu keçiriləcək.
Vətəndaşların qəbulla bağlı qeydiyyatı və Masallı rayonuna gəlmələrinin təşkili rayon prokurorları tərəfindən icra olunacaq.
