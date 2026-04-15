    İtaliya Ukrayna ilə birgə PUA istehsalına maraq göstərir

    Digər ölkələr
    • 15 aprel, 2026
    • 20:52
    İtaliya Ukrayna ilə birgə PUA istehsalına maraq göstərir

    İtaliya Ukrayna ilə pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) birgə istehsalına maraq göstərir.

    "Report" AGI agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın Baş naziri Ciorcia Meloni Romada Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşü zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, tərəflər müdafiə sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər. Ukraynanın bu sahədəki təcrübəsi nəzərə alınmaqla, xüsusi diqqət birgə istehsalın, ilk növbədə pilotsuz sistemlərin inkişafına yönəldilib.

    Meloni vurğulayıb ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə diplomatik səylər ümumavropa əhəmiyyəti daşıyır və İtaliya bu prosesdə fəal iştirak etmək niyyətindədir.

    Baş nazir ayrıca olaraq, enerji avadanlıqlarının tədarükü və tibbi yardım da daxil olmaqla, Ukraynaya kompleks dəstəyin davam etdiriləcəyini təsdiqləyib.

    Zelenski isə öz növbəsində dəstəyə görə İtaliyaya təşəkkür edib və hava hücumundan müdafiə və pilotsuz texnologiyalar sahəsində layihələr də daxil olmaqla, müdafiə əməkdaşlığının genişləndirilməsi perspektivlərini qeyd edib.

    "Biz Ciorcia ilə razılaşdıq ki, komandalarımız ölkələrimiz arasında dronlarla bağlı sazişin detalları üzərində işləyəcəklər", – o deyib.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) İtaliya Ukrayna
    Италия заинтересована в совместном производстве беспилотников с Украиной

    Son xəbərlər

    20:52

    İtaliya Ukrayna ilə birgə PUA istehsalına maraq göstərir

    Digər ölkələr
    20:38

    İtaliya Sudana 30 milyon avroluq humanitar yardım ayıracaq

    Digər ölkələr
    20:29

    Parisdə Azərbaycana aid sərgi təşkil olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    20:25

    Ərdoğan: Məktəbə silahlı hücumdan reytinq üçün istifadə edilməməsi vicdan borcdur

    Region
    20:07

    Meloni: Ukraynaya dəstək bizim mənəvi borcumuzdur

    Digər ölkələr
    20:04

    Bu ilin I rübündə qatarla daşınan qida məhsullarının həcmi artıb

    İqtisadiyyat
    20:01

    DMM: Bəziləri Türkiyənin dövlət qurumlarının işinə kölgə salmağa çalışır

    Region
    19:59

    Rütte: NATO bu il Ukraynaya 60 milyard dollar hərbi yardım verəcək

    Digər ölkələr
    19:50
    Foto

    "Bahar Kuboku" uğrunda konkur yarışı başa çatıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti