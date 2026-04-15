İtaliya Ukrayna ilə birgə PUA istehsalına maraq göstərir
- 15 aprel, 2026
- 20:52
İtaliya Ukrayna ilə pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) birgə istehsalına maraq göstərir.
"Report" AGI agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın Baş naziri Ciorcia Meloni Romada Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşü zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, tərəflər müdafiə sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər. Ukraynanın bu sahədəki təcrübəsi nəzərə alınmaqla, xüsusi diqqət birgə istehsalın, ilk növbədə pilotsuz sistemlərin inkişafına yönəldilib.
Meloni vurğulayıb ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə diplomatik səylər ümumavropa əhəmiyyəti daşıyır və İtaliya bu prosesdə fəal iştirak etmək niyyətindədir.
Baş nazir ayrıca olaraq, enerji avadanlıqlarının tədarükü və tibbi yardım da daxil olmaqla, Ukraynaya kompleks dəstəyin davam etdiriləcəyini təsdiqləyib.
Zelenski isə öz növbəsində dəstəyə görə İtaliyaya təşəkkür edib və hava hücumundan müdafiə və pilotsuz texnologiyalar sahəsində layihələr də daxil olmaqla, müdafiə əməkdaşlığının genişləndirilməsi perspektivlərini qeyd edib.
"Biz Ciorcia ilə razılaşdıq ki, komandalarımız ölkələrimiz arasında dronlarla bağlı sazişin detalları üzərində işləyəcəklər", – o deyib.