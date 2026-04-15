Италия заинтересована в совместном производстве беспилотников с Украиной
- 15 апреля, 2026
- 20:30
Италия заинтересована в совместном производстве беспилотников с Украиной.
Как передает Report со ссылкой на агентство AGI, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме.
По ее словам, стороны обсудили углубление сотрудничества в сфере обороны. Особый акцент был сделан на развитии совместного производства, прежде всего беспилотных систем, с учетом опыта Украины в этой области.
Мелони подчеркнула, что дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского конфликта имеют общеевропейское значение, и Италия намерена активно участвовать в этом процессе.
Отдельно премьер-министр подтвердила продолжение комплексной поддержки Украины, включая поставки энергетического оборудования и медицинской помощи.
Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Италию за поддержку и отметил перспективы расширения оборонного сотрудничества, включая проекты в сфере ПВО и беспилотных технологий.
"Мы договорились с Джорджей, что наши команды проработают детали сделки по дронам между нашими странами", – сказал он.