    • 15 апреля, 2026
    • 20:30
    Италия заинтересована в совместном производстве беспилотников с Украиной

    Италия заинтересована в совместном производстве беспилотников с Украиной.

    Как передает Report со ссылкой на агентство AGI, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме.

    По ее словам, стороны обсудили углубление сотрудничества в сфере обороны. Особый акцент был сделан на развитии совместного производства, прежде всего беспилотных систем, с учетом опыта Украины в этой области.

    Мелони подчеркнула, что дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского конфликта имеют общеевропейское значение, и Италия намерена активно участвовать в этом процессе.

    Отдельно премьер-министр подтвердила продолжение комплексной поддержки Украины, включая поставки энергетического оборудования и медицинской помощи.

    Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Италию за поддержку и отметил перспективы расширения оборонного сотрудничества, включая проекты в сфере ПВО и беспилотных технологий.

    "Мы договорились с Джорджей, что наши команды проработают детали сделки по дронам между нашими странами", – сказал он.

    İtaliya Ukrayna ilə birgə PUA istehsalına maraq göstərir

