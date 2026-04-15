    Меджнун Мамедов: Азербайджан намерен расширять сотрудничество с Латвией

    Азербайджан нацелен на расширение торговых связей с Латвией.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на 9-м заседании Азербайджано-латвийской Межправительственной комиссии.

    По его словам, существует широкий потенциал для увеличения и диверсификации товарооборота между двумя странами:

    "Бизнес-форумы, обмен информацией по экспортной продукции и активное участие в международных выставках сыграют важную роль в развитии деловых связей. Средний коридор является надежным маршрутом, соединяющим Европу с Центральной Азией и Китаем, и мы приглашаем партнеров воспользоваться этими возможностями".

    Министр добавил, что сотрудничество в области продовольственной безопасности и сельского хозяйства может быть расширено.

    "Азербайджан намерен расширять сотрудничество с Латвией и в сфере сельского хозяйства. Продовольственная безопасность остается глобальным вызовом, и совместная деятельность в этой области крайне важна", - сказал он.

    Мамедов добавил, что Азербайджан придает особое значение цифровой и "зеленой трансформации" в сельском хозяйстве:

    "Опыт Латвии в области животноводства, молочного хозяйства и лесоводства представляет для нас интерес, и возможности сотрудничества в этом направлении широки. Внедрение инновационных аграрных систем будет способствовать повышению продуктивности и снижению воздействия на окружающую среду".

    Министр отметил, что в 2025 году импорт Азербайджаном сельскохозяйственной и переработанной продукции из Латвии составил $10,4 млн:

    "Основную часть этого импорта составили молочная продукция, сахарные сиропы и рыбная продукция. За тот же период экспорт Азербайджана в Латвию составил $3,1 млн. Основу экспорта составили фундук, алкогольные напитки и свежие фрукты".

