    Минфин обнародовал среднесрочные бюджетные рамки на 2027–2030 гг.

    • 15 апреля, 2026
    Министерство финансов Азербайджана обнародовало среднесрочные бюджетные рамки на 2027–2030 годы.

    Как сообщает Report, документ размещен на официальном сайте ведомства.

    Рамка подготовлена в соответствии с правилами формирования среднесрочных расходов, утвержденными указом президента от 24 августа 2018 года, а также распоряжением Кабинета министров от 30 января 2026 года о подготовке проекта государственного бюджета на 2027 год.

    В документе отражены ключевые направления и цели бюджетной политики, макрофискальная рамка, национальные приоритеты расходов, среднесрочный ресурсный пакет, а также прогнозы доходов и расходов как сводного, так и государственного бюджета.

    Кроме того, представлены предельные объемы бюджетного финансирования программ в секторах, охваченных бюджетными реформами.

    Министерство финансов Азербайджана Среднесрочная бюджетная рамка
    Azərbaycanın 2027-2030-cu illər üzrə Ortamüddətli büdcə çərçivəsi açıqlanıb

    Последние новости

    16:57
    Фото
    Видео

    Пожар в жилом частном доме в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    16:56

    Правительство Азербайджана прогнозирует стабильный курс маната до 2031 года

    Финансы
    16:54

    В Азербайджане среднегодовая экспортная цена нефти в 2027-2030гг прогнозируется на уровне $65

    Финансы
    16:49

    Стармер: Великобритания не будет участвовать в войне с Ираном, несмотря на давление Трампа

    Другие страны
    16:43

    Армандс Краузе восхитился борьбой Азербайджана за территориальную целостность

    Внешняя политика
    16:42

    Минфин: Доходы населения Азербайджана в 2030г превысят 135 млрд манатов

    Финансы
    16:39

    Азербайджан и Латвия могут создать Бизнес-совет

    Инфраструктура
    16:36

    Азербайджан и Латвия утвердили протокол 9-го заседания МПК

    Бизнес
    16:35

    Азербайджан пересмотрел прогноз роста ВВП на 2026 год

    Финансы
    Лента новостей