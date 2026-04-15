Минфин обнародовал среднесрочные бюджетные рамки на 2027–2030 гг.

Министерство финансов Азербайджана обнародовало среднесрочные бюджетные рамки на 2027–2030 годы.

Рамка подготовлена в соответствии с правилами формирования среднесрочных расходов, утвержденными указом президента от 24 августа 2018 года, а также распоряжением Кабинета министров от 30 января 2026 года о подготовке проекта государственного бюджета на 2027 год.

В документе отражены ключевые направления и цели бюджетной политики, макрофискальная рамка, национальные приоритеты расходов, среднесрочный ресурсный пакет, а также прогнозы доходов и расходов как сводного, так и государственного бюджета.

Кроме того, представлены предельные объемы бюджетного финансирования программ в секторах, охваченных бюджетными реформами.