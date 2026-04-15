Кошта: ЕС намерен достичь торгового соглашения со странами Персидского залива

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил о планах до конца 2026 года провести второй саммит ЕС - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в одной из стран региона.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом он заявил на пресс-конференции в Дохе по итогам двухдневного турне в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар.

По его словам, Евросоюз рассчитывает подойти к встрече с "конкретными результатами", включая продвижение переговоров по соглашениям о свободной торговле и стратегических партнерствах со странами Персидского залива.

Кошта также отметил, что ситуация вокруг Ормузского пролива представляет угрозу для мировой экономики. ЕС считает приоритетом восстановление свободы судоходства и намерен присоединиться к усилиям по созданию международной коалиции под руководством Франции и Великобритании для обеспечения безопасности навигации.

Он подчеркнул роль Катара как посредника в региональных конфликтах и выразил поддержку его усилиям по стабилизации режима прекращения огня между США, Израилем и Ираном и развитию переговорного процесса.

Глава Евросовета подтвердил, что ЕС выступает за деэскалацию и дипломатическое урегулирование, поддерживает переговоры между США и Ираном, а также контакты Израиля и Ливана. По его словам, ключевыми остаются вопросы иранской ядерной и ракетной программ, а также деятельности прокси-групп, поддерживаемых Ираном.