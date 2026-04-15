    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Кошта: ЕС намерен достичь торгового соглашения со странами Персидского залива

    Кошта: ЕС намерен достичь торгового соглашения со странами Персидского залива

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил о планах до конца 2026 года провести второй саммит ЕС - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в одной из стран региона.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом он заявил на пресс-конференции в Дохе по итогам двухдневного турне в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар.

    По его словам, Евросоюз рассчитывает подойти к встрече с "конкретными результатами", включая продвижение переговоров по соглашениям о свободной торговле и стратегических партнерствах со странами Персидского залива.

    Кошта также отметил, что ситуация вокруг Ормузского пролива представляет угрозу для мировой экономики. ЕС считает приоритетом восстановление свободы судоходства и намерен присоединиться к усилиям по созданию международной коалиции под руководством Франции и Великобритании для обеспечения безопасности навигации.

    Он подчеркнул роль Катара как посредника в региональных конфликтах и выразил поддержку его усилиям по стабилизации режима прекращения огня между США, Израилем и Ираном и развитию переговорного процесса.

    Глава Евросовета подтвердил, что ЕС выступает за деэскалацию и дипломатическое урегулирование, поддерживает переговоры между США и Ираном, а также контакты Израиля и Ливана. По его словам, ключевыми остаются вопросы иранской ядерной и ракетной программ, а также деятельности прокси-групп, поддерживаемых Ираном.

    Koşta: Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyət dünya iqtisadiyyatına təhdid yaradır

    Последние новости

    16:57
    Фото
    Видео

    Пожар в жилом частном доме в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    16:56

    Правительство Азербайджана прогнозирует стабильный курс маната до 2031 года

    Финансы
    16:54

    В Азербайджане среднегодовая экспортная цена нефти в 2027-2030гг прогнозируется на уровне $65

    Финансы
    16:49

    Стармер: Великобритания не будет участвовать в войне с Ираном, несмотря на давление Трампа

    Другие страны
    16:43

    Армандс Краузе восхитился борьбой Азербайджана за территориальную целостность

    Внешняя политика
    16:42

    Минфин: Доходы населения Азербайджана в 2030г превысят 135 млрд манатов

    Финансы
    16:39

    Азербайджан и Латвия могут создать Бизнес-совет

    Инфраструктура
    16:36

    Азербайджан и Латвия утвердили протокол 9-го заседания МПК

    Бизнес
    16:35

    Азербайджан пересмотрел прогноз роста ВВП на 2026 год

    Финансы
    Лента новостей