    Koşta: Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyət dünya iqtisadiyyatına təhdid yaradır
    Antonio Koşta

    2026-cı ilin sonunadək Avropa İttifaqı - Fars Körfəzi Ərəb Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının ikinci sammitinin keçirilməsi planlaşdırılır.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Aİ Şurasının sədri Antonio Koşta BƏƏ, Səudiyyə Ərəbistanı və Qətərə ikigünlük səfərinin yekunları üzrə Dohada keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    Koşta qeyd edib ki, Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyət dünya iqtisadiyyatı üçün təhlükə yaradır. Aİ gəmiçilik azadlığının bərpasını prioritet hesab edir və naviqasiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün Fransa və Böyük Britaniyanın rəhbərliyi altında beynəlxalq koalisiya yaradılması səylərinə qoşulmaq niyyətindədir.

    O, Qətərin regional münaqişələrdə vasitəçi rolunu vurğulayıb və onun ABŞ, İsrail və İran arasında atəşkəs rejiminin sabitləşdirilməsi və danışıqlar prosesinin inkişafı səylərinə dəstəyini ifadə edib.

    Aİ Şurasının sədri təsdiq edib ki, Aİ gərginliyin azaldılması və diplomatik nizamlanmanın tərəfdarıdır, ABŞ və İran arasındakı danışıqları, eləcə də İsrail və Livanın təmaslarını dəstəkləyir. Onun sözlərinə görə, İranın nüvə və raket proqramları, həmçinin İranın dəstəklədiyi proksi qrupların fəaliyyəti əsas məsələlər olaraq qalır.

    Кошта: ЕС намерен достичь торгового соглашения со странами Персидского залива

    Son xəbərlər

    04:16

    ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndirib

    Digər ölkələr
    03:42

    Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:15

    ABŞ nüvə silahı istehsalını artırır

    Digər ölkələr
    02:49

    ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaq

    Energetika
    02:26

    Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidir

    Digər ölkələr
    01:50

    Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışır

    Region
    01:30
    Foto

    "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    01:25

    Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıb

    Energetika
    01:02
    Foto

    "İrəvan: tarixin və itirilmiş irsin əks-sədası" kitabının təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti