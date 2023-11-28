Названы объемы добычи нефти и газа с платформы "Чираг"

Общая добыча с платформы "Чираг" на блоке месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ), расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, за первое полугодие 2023 года составила в среднем 23 тыс. баррелей в день.

Общая добыча с платформы "Чираг" на блоке месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ), расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, за первое полугодие 2023 года составила в среднем 23 тыс. баррелей в день.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Было отмечено, что с момента ввода в эксплуатацию платформы "Чираг" было добыто более 104 млн тонн нефти и около 24 млрд кубометров газа.

Отметим, что первая нефть блока АЧГ была добыта в ноябре 1997 года с месторождения “Чираг”. "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" считается крупнейшим блоком нефтегазовых месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря и расположен примерно в 100 км к востоку от Баку. Запасы блока месторождений оценивались в 511 млн тонн на момент подписания “Контракта века” в 1994 году. В дальнейшем этот показатель прогнозировался на уровне 1,072 млрд тонн.