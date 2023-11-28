О нас

Названы объемы добычи нефти и газа с платформы "Чираг"

Названы объемы добычи нефти и газа с платформы "Чираг" Общая добыча с платформы "Чираг" на блоке месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ), расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, за первое полугодие 2023 года составила в среднем 23 тыс. баррелей в день.
Энергетика
28 ноября 2023 г. 11:17
Названы объемы добычи нефти и газа с платформы Чираг

Общая добыча с платформы "Чираг" на блоке месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ), расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, за первое полугодие 2023 года составила в среднем 23 тыс. баррелей в день.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Было отмечено, что с момента ввода в эксплуатацию платформы "Чираг" было добыто более 104 млн тонн нефти и около 24 млрд кубометров газа.

Отметим, что первая нефть блока АЧГ была добыта в ноябре 1997 года с месторождения “Чираг”. "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" считается крупнейшим блоком нефтегазовых месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря и расположен примерно в 100 км к востоку от Баку. Запасы блока месторождений оценивались в 511 млн тонн на момент подписания “Контракта века” в 1994 году. В дальнейшем этот показатель прогнозировался на уровне 1,072 млрд тонн.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Çıraq” platformasından hasil edilən neft və qazın həcmi açıqlanıb

Экслюзивные новости

Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
27 ноября 2023 г. 15:39
Подана апелляция на решение суда по делу Вагифа Хачатуряна
Подана апелляция на решение суда по делу Вагифа Хачатуряна
27 ноября 2023 г. 13:32
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
24 ноября 2023 г. 17:34
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
24 ноября 2023 г. 15:49
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
23 ноября 2023 г. 17:26
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу единого окна
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу "единого окна"
22 ноября 2023 г. 18:47
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
22 ноября 2023 г. 11:40
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
22 ноября 2023 г. 11:28
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
21 ноября 2023 г. 18:40
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
21 ноября 2023 г. 13:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi