Назначен директор Госагентства по возобновляемым источникам энергии

В Государственном агентстве по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана произведено новое назначение

В Государственном агентстве по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана произведено новое назначение.

Как сообщает Report, им стал Тебриз Аммаев, который до сих пор был исполняющим обязанности директора.

Он окончил факультет финансов, бухгалтерского учета и менеджмента Бристольского университета Великобритании в рамках стипендиальной программы Государственной нефтяной компании (SOCAR) и до прихода в министерство работал в головном офисе SOCAR.

Напомним, что Госагентство по возобновляемым источникам энергии было создано указом президента страны от 22 сентября 2020 года.