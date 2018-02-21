Начался прием документов для Внутренней стипендиальной программы SOCAR

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Начался прием документов для участия во Внутренней стипендиальной программе Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, конкурс на 2017/2018 учебный год будет проводиться среди студентов II, III и IV курсов очных отделений, обучающихся по соответствующим специальностям на ступени бакалавра, а также на очных и заочных отделениях магистратуры высших учебных заведений, за исключением Бакинской высшей школы нефти.

Студенты, желающие подать заявку на участие в программе, после ознакомления с разделами "Условия" и "Вопросы", должны заполнить форму заявки. Крайний срок регистрации – 5 марта до 17:00.