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    На западе Ирана обнаружили крупное месторождение сланцевой нефти

    В провинции ведется и разведка сланцевого газа

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ На западе Ирана обнаружились крупные запасы сланцевой нефти в размере 2 миллиардов баррелей, пригодные для промышленной добычи. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

    "Основываясь на результатах исследований, предполагается, что оцененные запасы сланцевой нефти в провинции Лорестан насчитывают до 2 миллиардов баррелей нефти", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по разведке NIOC Бахмана Сулеймани, уточнившего, что это залежи светлой нефти.

    Сулеймани также заявил, что в провинции ведется и разведка сланцевого газа.

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