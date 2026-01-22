Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Энергетика
    • 22 января, 2026
    • 15:09
    На WEF обсужден вклад Азербайджана в декарбонизацию

    На ежегодной встрече Всемирного экономического форума 2026 года (World Economic Forum 2026 - WEF) в Швейцарии обсужден активный вклад Азербайджана в декарбонизацию как страны-производителя углеводородов.

    Как сообщает Report, об этом написал президент SOCAR Ровшан Наджаф в соцсети "X".

    Наджаф отметил, что в рамках WEF 2026 он встретился с руководителем партнерства Всемирного экономического форума по нефти и газу Амитом Хаирой, и обсудил развивающийся ландшафт глобального энергетического сектора, существующие вызовы и новые перспективы.

    "Мы подчеркнули важность справедливого и инклюзивного энергетического перехода, продолжающуюся роль традиционных производителей энергии в этот период и то, как экономика Азербайджана, производящая углеводороды, активно способствует декарбонизации, сохраняя энергетическую безопасность. В этом контексте мы также отметили достижение завода SOCAR Karbamid, удостоенного престижной награды WEF "Цифровой маяк" (Digital Lighthouse Award), и еще раз выразили благодарность Всемирному экономическому форуму за его постоянное лидерство в продвижении инноваций, цифровой трансформации и устойчивых промышленных практик", - отметил Наджаф.

