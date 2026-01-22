İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    WEF-də Azərbaycanın dekarbonizasiyaya verdiyi töhfə müzakirə edilib

    Energetika
    • 22 yanvar, 2026
    • 14:29
    WEF-də Azərbaycanın dekarbonizasiyaya verdiyi töhfə müzakirə edilib

    İsveçrədə keçirilən Dünya İqtisadi Forumunun 2026-cı il toplantısında (World Economic Forum 2026 - WEF 2026) Azərbaycanın karbohidrogen istehsalçısı ölkəsi kimi aktiv şəkildə dekarbonizasiyaya verdiyi töhfə müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.

    Şirkət rəhbəri bildirib ki, WEF 2026 çərçivəsində Dünya İqtisadi Forumunun Neft və qaz üzrə tərəfdaşlıq rəhbəri Amit Xaira ilə görüşüb və qlobal enerji sektorunun inkişaf edən mənzərəsini, mövcud çağırışları və yeni perspektivləri müzakirə ediblər.

    "Biz ədalətli və inklüziv enerji keçidinin, bu dövrdə ənənəvi enerji istehsalçılarının davam edən rolunun əhəmiyyətini və Azərbaycanın karbohidrogen istehsal edən iqtisadiyyatının enerji təhlükəsizliyini qoruyaraq aktiv şəkildə dekarbonizasiyaya necə töhfə verdiyini vurğuladıq. Bu kontekstdə, həmçinin "SOCAR Karbamid" zavodunun nüfuzlu WEF "Rəqəmsal Mayak" (Digital Lighthouse Award) mükafatına layiq görülməsi nailiyyətini qeyd etdik və bir daha Dünya İqtisadi Forumuna innovasiyaları, rəqəmsal transformasiyanı və davamlı sənaye təcrübələrini təşviq etməkdə davamlı liderliyi üçün təşəkkürümüzü bildirdik", - deyə R.Nəcəf bildirib.

    Dünya İqtisadi Forumu WEF 2026 Rövşən Nəcəf

    Son xəbərlər

    14:47

    Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində 3000 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    14:46

    ABŞ-nin müdafiə büdcəsi 2026-cı ildə 1 trilyon dolları keçir

    Digər
    14:45

    Azərbaycanda qazlaşdırma ilə bağlı yeni dövlət proqramı hazırlanır

    Energetika
    14:42

    Donald Tramp: ABŞ iqtisadiyyatı inflyasiyasız inkişaf edir

    Digər ölkələr
    14:39

    ABŞ Prezidenti: Venesuelanı böyük neft şirkətləri üçün açırıq

    Digər ölkələr
    14:36

    İlham Əliyev Azərbaycanın Sülh Şurasına təsisçi üzv dövlət qismində qoşulması barədə sənədi imzalayıb

    Xarici siyasət
    14:33

    ABŞ Prezidenti: İranla danışıqlar aparmaq niyyətindəyik

    Region
    14:31

    Tramp: Qəzzada müharibə sona yaxınlaşır

    Digər
    14:31

    Bu il Bakıda keçiriləcək beynəlxalq sərgilərin tarixləri açıqlanıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti