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На сухопутном месторождении Азербайджана не будут добывать нефть

На сухопутном месторождении Азербайджана не будут добывать нефть В связи с прекращением проекта по блоку сухопутных нефтяных месторождений Азербайджана "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб” добычи на месторождении в 2021 году не ожидается
Энергетика
5 января 2021 г. 17:44
На сухопутном месторождении Азербайджана не будут добывать нефть

В связи с прекращением проекта по блоку сухопутных нефтяных месторождений Азербайджана "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб” добычи на месторождении в 2021 году не ожидается.

Как сообщает Report, об этом говорится в Заключении на проект Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2021 год, подготовленном Счетной палатой.

Как сообщается, в 2020 году нефть на этом блоке также не добывалась. В 2019 году объем добычи на блоке составил 0,05 млн баррелей.

Напомним, что в ноябре прошлого года канадская компания канадская компания Zenith Energy завершила процесс передачи Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) контрактную реабилитационную площадь на блоке сухопутных месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб”. В результате Zenith приостановил добычу нефти в Азербайджане, а персонал в составе порядка 170 человек перешел в SOCAR.

Отметим, что SOCAR и Zenith Aran Oil Company Ltd. 16 марта 2016 года подписали соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (PSA) с блока, в который входят месторождения "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб". Соглашение ратифицировано Милли Меджлисом 14 июня 2016 года, разработка месторождений началась 11 августа 2016 года.

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