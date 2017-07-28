На одной из скважин месторождения "Мурадханлы" возобновлена добыча

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ На скважине №M-66 сухопутного нефтяного месторождения "Мурадханлы" возобновлена добыча. Как сообщает Report, информацию об этом распространила канадская компания Zenith Energy Ltd., оператор блока месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб".

Скважина №M-66 была пробурена в 1978 году. Первоначально добыча нефти была рассчитана в объеме 14 баррелей в день. Затем добыча увеличилась до 284 баррелей/день. В 1999 году скважину закрыли.

В этом же году скважина M-66 была очищена до глубины 3 011 м с помощью колтюбинговой установки с использованием азота. Благодаря процедуре была возобновлена добыча, достигнута ежесуточная добыча в 15 млн баррелей. Также извлечена накопившаяся нефть в объеме 150 баррелей.

Эта операция проводится в рамках системной программы компании Zenith по максимизации добычи на скважинах с низкими показателями на территории в 642,4 кв м.

Затем на месторождении "Зардаб" будет проводится капитальный ремонт. До запесочивания на нескольких скважинах этого месторождения добывалось свыше 500 баррелей нефти в стуки.

Отметим, что SOCAR и Zenith Aran Oil Company Ltd. 16 марта 2016 года подписали соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (PSA) с блока, в который входят месторождения Мурадханлы, Джафарли и Зардаб. Соглашение ратифицировано Милли Меджлисом 14 июля, разработка месторождений началась 11 августа 2016 года.

Доля участия Zenith составляет 80%, SOCAR – 20%. Соглашение подписано сроком на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет. Общая площадь месторождений - 642,4 кв. км.

В начале года компания приступила к капитальному ремонту.