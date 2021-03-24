На месторождении ”Шафаг-Асиман" обнаружены первые запасы газоконденсата

В разведочной скважине, пробуренной на блоке “Шафаг-Асиман”, расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, на глубине 7 189 метров были проведены комплексные исследовательские работы и обнаружены первые запасы газоконденсата

В разведочной скважине, пробуренной на блоке "Шафаг-Асиман", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, на глубине 7 189 метров были проведены комплексные исследовательские работы и обнаружены первые запасы газоконденсата.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Согласно сообщению, бурение Свиты перерыва на месторождении было успешно завершено. При этом для полного определения запасов месторождения будет выполнено соответствующее техническое проектирование на бурение дополнительного оценочной скважины с бокового ответвления скважины.

Разведочные работы на блоке "Шафаг-Асиман" осуществляются в рамках совместного проекта компаний SOCAR и BP. Согласно Соглашению о разведке, разработке и долевом распределении добычи с морского блока "Шафаг-Асиман", бурение проводилось на глубине 623 метра под руководством компании BP и осуществлялось дочерней компанией SOCAR "Caspian Drilling Company" с помощью полупогружной буровой установки имени Гейдара Алиева. Бурение скважины началось 11 января 2020 года.

"История сотрудничества BP и SOCAR охватывает примерно 30-летний период. За этот период было реализовано много проектов, имеющих глобальное значение. В число проектов, являющихся продуктом этого сотрудничества, входят такие крупные проекты, как разработка блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли“, трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, ”Шахдениз", "Южный газовый коридор" и связанные с ним трубопроводы Южный-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. В настоящее время сотрудничество BP-SOCAR носит стратегический характер. BP является крупнейшим иностранным инвестором в нефтегазовую промышленность Азербайджана", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, слова которого приводятся в сообщении компании.

Напомним, что контракт по морскому блоку месторождений "Шафаг-Асиман" был подписан между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и ВР в октябре 2010 года сроком на 30 лет. Долевое участие в контракте распределено на паритетной основе. Блок расположен в 125 километрах к юго-востоку от Баку.