В будущем году на блоке "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара" начнутся двух- и трехмерные сейсмоисследования

Баку. 19 декабря REPORT.AZ/ Норвежская компания Equinor (бывшая Statoil) планирует начать двух- и трехмерные сейсмические исследования на блоке "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара" в середине марта следующего года.

Как сообщает Report, об этом говорится в документе "Оценка воздействия проведения двух- и трехмерных сейсмических исследований на блоке "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара" на окружающую среду (ОВОС)".

"Предполагается, что двух- и трехмерные сейсмические исследования начнутся в середине марта 2019 года, в зависимости от наличия судна, и займут около 42-45 дней. Трехмерные исследования охватят площадь в 500 кв. км, двухмерные - 800 кв. км. В соответствии с соглашением о долевом разделе продукции, Statoil Azerbaijan будет выступать в качестве оператора этих работ и отвечать за планирование и проведение двух- и трехмерных сейсмических исследований", - говорится в документе.

Разведочная площадь блока расположена примерно в 50 км к востоку от Баку, примерно в 14 км к востоку от береговой линии Азербайджана (Абшеронский полуостров) и в 7 км к востоку от островов Пираллахи и Чилов на морской площади глубиной 20-225 м.

Отметим, что 30 мая этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Statoil Azerbaijan, входящая в состав норвежской группы Equinor, подписали "Соглашение о долевом разделе продукции (PSA) по разработке месторождений "Дан Улдузу-Ашрафи-Айпара" в азербайджанском секторе Каспия".

Соглашение было ратифицировано Милли Меджлисом 29 июня.