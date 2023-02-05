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"Moody's": Болгария эффективно усилила транспортировку природного газа из Азербайджана

"Moody's": Болгария эффективно усилила транспортировку природного газа из Азербайджана Временное правительство Болгарии эффективно укрепило альтернативные маршруты поставок газа через Грецию и Турцию, в том числе альтернативный транспорт природного газа, прежде всего из Азербайджана.
Энергетика
5 февраля 2023 г. 08:13
Moody's: Болгария эффективно усилила транспортировку природного газа из Азербайджана

Временное правительство Болгарии эффективно укрепило альтернативные маршруты поставок газа через Грецию и Турцию, в том числе альтернативный транспорт природного газа, прежде всего из Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на болгарскую прессу, такое заявление сделали аналитики международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

По их мнению, болгарская экономика избежала технической рецессии. Согласно анализу, отсутствие стабильной правящей коалиции на протяжении большей части периода с апреля 2021 года по настоящее время увеличило риски, связанные с реализацией ключевых задач для страны, а также может усложнить способность правительства реагировать на события в непредвиденных ситуациях.

Рейтинговое агентство повысит кредитный рейтинг на фоне улучшения инфраструктуры и институциональной среды, а также улучшения долгосрочных перспектив роста в результате вступления страны в еврозону. Агентство Moody's заявило, что оно понизит рейтинг, если устойчивое финансовое положение страны, долгосрочные перспективы экономического развития и неспособность завершить процесс еврозоны продолжат ухудшаться.

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Версия на азербайджанском языке “Moody's”: Bolqarıstan Azərbaycandan təbii qaz nəqlini effektiv şəkildə gücləndirib

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