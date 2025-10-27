Министр: Словения считает Азербайджан стратегическим партнером в сфере ВИЭ

Словения стремится к укреплению сотрудничества в сфере "зеленого перехода", где накоплен богатый опыт в разработке и внедрении экологически чистых технологий - от возобновляемых источников энергии до интеллектуальных систем управления отходами, энергоэффективных решений и управления водными ресурсами.

Об этом сообщил Report министр экономики, туризма и спорта Республики Словения Матяж Хан.

"Мы рассматриваем сотрудничество с Азербайджаном в этих областях как стратегически важное и видим в нем большой потенциал для обмена знаниями, передового опыта и реализации совместных проектов, направленных на поддержку устойчивого развития", - сказал министр.

М.Хан отметил, что подписанный между министерствами энергетики Словении и Азербайджана Меморандум о взаимопонимании в области энергетики отражает общее стремление укреплять партнерство в сфере возобновляемой энергетики и чистых технологий, включая развитие водородной энергетики.

"Мы рассчитываем, что это сотрудничество будет постепенно расширяться и укрепляться, способствуя общим целям энергетической устойчивости и климатической нейтральности", - добавил глава министерства.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.