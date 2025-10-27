İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Nazir: "Sloveniya BOEM sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı strateji cəhətdən vacib hesab edir"

    Energetika
    • 27 oktyabr, 2025
    • 17:41
    Nazir: Sloveniya BOEM sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı strateji cəhətdən vacib hesab edir

    Sloveniya ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyaların (bərpa olunan enerji mənbələri, tullantıların intellektual idarəetmə sistemləri, enerji effektivliyi üzrə həllər və su resurslarının idarə edilməsi) işlənib hazırlanması və tətbiqində zəngin təcrübənin toplandığı "yaşıl keçid" sahəsində əməkdaşlığı gücləndirməyə can atır.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Sloveniya Respublikasının iqtisadiyyat, turizm və idman naziri Matyaj Han deyib.

    "Biz bu sahələrdə Azərbaycanla əməkdaşlığı strateji cəhətdən vacib hesab edir və burada bilik, qabaqcıl təcrübə mübadiləsi və davamlı inkişafın dəstəklənməsinə yönəlmiş birgə layihələrin həyata keçirilməsi üçün böyük potensial görürük", - nazir bildirib.

    M. Han qeyd edib ki, Sloveniya və Azərbaycanın energetika nazirlikləri arasında imzalanmış Enerji sahəsində Anlaşma Memorandumu bərpa olunan enerji və təmiz texnologiyalar, o cümlədən hidrogen energetikasının inkişafı sahəsində tərəfdaşlığın gücləndirilməsi üzrə ümumi səyləri əks etdirir.

    "Ümid edirik ki, bu əməkdaşlıq tədricən genişlənəcək və möhkəmlənəcək, enerji dayanıqlığı və iqlim neytrallığı kimi ümumi məqsədlərə xidmət edəcək", - o əlavə edib.

    Müsahibənin tam mətni ilə bu link vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.

    Sloveniya BOEM Azərbaycan Matyaj Han
    Министр: Словения считает Азербайджан стратегическим партнером в сфере ВИЭ

    Son xəbərlər

    18:02

    Ceyhun Bayramov Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini ilə görüşüb

    Digər
    17:59

    Yuri Qusev: Ukrayna uşaqların reabilitasiyasında Azərbaycanın dəstəyini yüksək qiymətləndirir

    Xarici siyasət
    17:57

    Qvadelupa sahillərində 6,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    17:54
    Foto

    Boks üzrə Naxçıvan birinciliyinə start verilib

    Fərdi
    17:43

    Siyasət Əsgərov: "Azərbaycan millisinin motivasiyasını yüksəltmək üçün qalib gəlmək önəmli idi"

    Futbol
    17:43

    Bu il 155 uşaq ailə himayəsinə qaytarılıb

    Sosial müdafiə
    17:42

    Komitə sədri: Bəzi bölgələrdə və ucqar kəndlərdə təhsilə çıxışda müəyyən çətinliklər var

    Sosial müdafiə
    17:41

    Nazir: "Sloveniya BOEM sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı strateji cəhətdən vacib hesab edir"

    Energetika
    17:35

    İsveçrəli motosikletçi Malayziya Qran-prisində qəza keçirib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti