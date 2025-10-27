Министр Словении: Азербайджан может стать ключевым партнером ЕС в области цифровых технологий - ИНТЕРВЬЮ

Словения и Азербайджан - две страны, находящиеся в сердце Европы и на перекрестке Азии, которые сегодня стремятся не только укреплять политические и культурные связи, но и расширять экономическое сотрудничество. В последние годы наблюдается заметный рост товарооборота, активизация контактов между бизнес-кругами и развитие совместных инициатив в энергетике, инновациях и туризме.

Особое внимание уделяется устойчивому развитию, цифровизации, "зеленым технологиям" и расширению транспортных связей в рамках Среднего коридора, где Азербайджан играет стратегическую роль.

О перспективах двустороннего партнерства, новых направлениях взаимодействия и потенциале Словении в "зеленом переходе" - в эксклюзивном интервью Report рассказал министр экономики, туризма и спорта Республики Словения Матяж Хан (Matjaž Han).

Представляем интервью читателям:

- Как бы Вы охарактеризовали текущее состояние экономических отношений между Словенией и Азербайджаном? Какие направления сотрудничества сегодня развиваются наиболее активно, и где, на Ваш взгляд, сохраняется наибольший нереализованный потенциал - в торговле, инвестициях, инновациях или промышленности?

- Словения и Азербайджан традиционно поддерживают хорошие отношения и придают особое значение развитию экономического взаимодействия. Словения - стабильная, экспортно-ориентированная экономика, где около 85% произведенных товаров и услуг идет на внешние рынки. Ведущую роль в этом процессе играют инновационные малые и средние предприятия, а также крупные компании, успешно работающие в таких отраслях, как фармацевтика, автомобилестроение, информационно-коммуникационные технологии, возобновляемая энергетика и производство сельскохозяйственной техники.

В последние годы наиболее активно развивается сотрудничество в сферах логистики и транспортных маршрутов (в частности, участие словенских компаний в проектах в Баку), энергетики, цифровизации и фармацевтики. Вместе с тем существует значительный нереализованный потенциал в области прямых инвестиций, инноваций, совместного выхода на третьи рынки и высокотехнологичных направлений, где возможности партнерства могут быть существенно расширены.

Важным этапом стало проведение первого заседания Рабочей группы по экономическому сотрудничеству в рамках визита министра иностранных и европейских дел Словении Таньи Файон в Азербайджан в апреле этого года по приглашению министра иностранных дел Джейхуна Байрамова. Этот визит, сопровождавшийся участием расширенной экономической делегации, придал дополнительный импульс развитию двусторонних связей, в том числе в энергетическом секторе.

Мы отмечаем позитивную динамику: в 2024 году товарооборот между нашими странами вырос на 57%, достигнув 37,7 млн евро. В фармацевтической отрасли особенно успешно работают такие ведущие словенские компании, как Krka и Sandoz, которые уже прочно закрепились на азербайджанском рынке. Положительная тенденция сохраняется и в 2025 году: за восемь месяцев объем торговли достиг 43,1 млн евро (+63%), при этом импорт из Азербайджана вырос на 167%, до 24,5 млн евро. Минеральные топлива и масла составили 58% импорта, что является результатом уже реализованных инициатив. Экспорт из Словении за тот же период составил 18,6 млн евро (+8%).

Во время визита в Баку министр окружающей среды, климата и энергетики Словении Боян Кумер подписал Меморандум о взаимопонимании в области энергетики, что стало важным шагом в укреплении энергетической безопасности и подтвердило взаимный интерес к развитию сотрудничества, особенно в сфере поставок газа и устойчивой энергетики.

Кроме того, мы видим значительный потенциал для расширения взаимодействия в области инноваций, технологий и устойчивого развития. Словения уже оказывает поддержку азербайджанским инициативам через проекты ЮНИДО, например, в рамках программы "Развитие инновационной экосистемы и поддержка", а также через организацию ITF Enhancing Human Security, которая с 2002 года сотрудничает с Национальным агентством по разминированию Азербайджана (ANAMA) в вопросах гуманитарного разминирования, уничтожения обычных вооружений и реабилитации пострадавших.

-Планируется ли в ближайшее время проведение очередного заседания Совместной рабочей группы по экономическому сотрудничеству между нашими странами? Рассматривается ли возможность Вашего визита в Азербайджан для обсуждения новых направлений взаимодействия - в области инвестиций, логистики или туризма?

- Заседания Совместной рабочей группы по экономическому сотрудничеству обычно проходят каждые один-два года - в зависимости от динамики двусторонних отношений и реализуемых инициатив. Первое заседание рабочей группы состоялось в Баку в апреле 2025 года, и Азербайджан выступил его принимающей стороной. Следующее заседание планируется провести уже в Словении. Предположительно, оно может состояться в 2026 году, с учетом графика других международных мероприятий.

Что касается дополнительного визита или официальной делегации Министерства экономики, туризма и спорта Словении в Азербайджан, то на данный момент такие планы не рассматриваются.

- Как Вы оцениваете перспективы участия Словении в развитии Среднего коридора в контексте общеевропейской логистической стратегии? Какую роль, на Ваш взгляд, играет Азербайджан в обеспечении связности между Европой и Азией, и ведутся ли переговоры о возможных совместных проектах?

- Средний коридор представляет собой важный мультимодальный маршрут, объединяющий железнодорожное и автомобильное сообщение с короткими морскими участками через Каспийское и Черное моря. Этот маршрут играет все более заметную роль в диверсификации торговых путей между Европой и Азией.

На данный момент прямого сотрудничества между словенским грузовым портом Копер и азербайджанскими портами не осуществляется, и о совместных морских проектах информации нет. Также пока не зафиксировано участие словенских логистических или транспортных компаний в деятельности на данном направлении.

- Как Вы оцениваете возможное открытие Зангезурского коридора (TRIPP) с точки зрения его влияния на маршруты Среднего коридора и общую логистическую карту региона? Может ли этот фактор изменить баланс грузопотоков, в том числе роль черноморских и украинских портов? Рассматривает ли Словения возможность участия в инфраструктурных инициативах, связанных с Зангезурским маршрутом и развитием транзитных связей между Каспием, Южным Кавказом и Европой?

- В долгосрочной перспективе рост грузопотоков по Среднему коридору неизбежно приведет к расширению возможностей для развития так называемых "коротких морских перевозок" и внедрения интермодальных решений между Черным и Адриатическим морями. Это, в свою очередь, может стимулировать появление новых форм партнерства в сфере цифровизации и автоматизации портовых процессов.

На данный момент Министерство инфраструктуры Словении (в частности, Дирекция воздушного и морского транспорта - морской сектор) не располагает информацией, позволяющей оценить потенциальное влияние Зангезурского коридора на грузоперевалочные потоки Среднего коридора и портов Черного моря. Также в настоящее время отсутствуют данные об участии словенской стороны в инфраструктурных инициативах, связанных с данным направлением.

- Ведутся ли переговоры между Словенией и Азербайджаном об увеличении числа авиарейсов или запуске прямого маршрута Баку- Любляна?

- В настоящее время регулярного авиасообщения между Словенией и Азербайджаном нет. Переговоры по соглашению об авиаперевозках между двумя странами продолжаются. Мы полностью разделяем мнение, что прямое авиасообщение стало бы важным шагом для укрепления двусторонних экономических и туристических связей, а также для развития делового сотрудничества.

- Какие шаги предпринимает Словения для привлечения туристов из Азербайджана? Какие направления - оздоровительный, горнолыжный, культурный или экотуризм - Вы считаете наиболее перспективными? Рассматривается ли возможность проведения туристических роудшоу или совместных кампаний в Баку?

- Словенское туристическое управление и ряд компаний туристического сектора уже приняли участие в туристических воркшопах, прошедших в Баку в 2024 и 2025 годах. В самой Словении Словенское туристическое управление регулярно организует B2B-мероприятия, а также ознакомительные туры для туроператоров, журналистов и инфлюенсеров, способствующие продвижению страны на международном уровне.

Мы видим большие перспективы для расширения сотрудничества между Словенским туристическим управлением и Государственным агентством по туризму Азербайджана, включая организацию взаимных ознакомительных поездок и продвижение туристических маршрутов обеих стран.

Основные направления, которые Словения продвигает на азербайджанском рынке, - это оздоровительный туризм и природные СПА, культурное наследие и гастрономия, а также природный и активный отдых.

- Рассматривается ли возможность создания совместных предприятий между словенскими и азербайджанскими компаниями? В каких секторах, по Вашему мнению, сосредоточен наибольший потенциал для такого сотрудничества?

- Создание совместных предприятий действительно рассматривается как одна из перспективных форм экономического сотрудничества между Словенией и Азербайджаном. Мы видим значительный потенциал в таких сферах, как энергетика - в особенности возобновляемые источники и "зеленые технологии", фармацевтика, где активно работают инновационные словенские компании, машиностроение, электротехника, а также цифровизация и интеллектуальные решения для логистики и управления транспортом.

Кроме того, сотрудничество в области "зеленой экономики", обмен знаниями и совместная разработка технологических решений открывают возможности для формирования долгосрочного и устойчивого партнерства между нашими странами.

- Словения известна своими достижениями в области экологических технологий и устойчивого развития. Есть ли интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в таких направлениях, как возобновляемая энергетика, управление отходами, энергоэффективные решения или водные ресурсы?

- Безусловно, Словения стремится к укреплению сотрудничества в сфере "зеленого перехода", где накоплен богатый опыт в разработке и внедрении экологически чистых технологий - от возобновляемых источников энергии до интеллектуальных систем управления отходами, энергоэффективных решений и управления водными ресурсами. Мы рассматриваем сотрудничество с Азербайджаном в этих областях как стратегически важное и видим в нем большой потенциал для обмена знаниями, передового опыта и реализации совместных проектов, направленных на поддержку устойчивого развития.

Подписанный между министерствами энергетики Словении и Азербайджана Меморандум о взаимопонимании в области энергетики отражает общее стремление укреплять партнерство в сфере возобновляемой энергетики и чистых технологий, включая развитие водородной энергетики. Мы рассчитываем, что это сотрудничество будет постепенно расширяться и укрепляться, способствуя общим целям энергетической устойчивости и климатической нейтральности.

- Как Вы оцениваете роль Азербайджана в контексте расширения экономических отношений между Европейским союзом и странами Восточного партнерства? Может ли Баку стать одним из ключевых партнеров ЕС в сферах энергетики, логистики и цифровых технологий?

- Благодаря своему геостратегическому положению и масштабным инвестициям в портовую и железнодорожную инфраструктуру, Азербайджан постепенно укрепляет позиции ключевого моста между Европой и Азией. В частности, в рамках Среднего коридора создаются благоприятные условия для более надежного, устойчивого и эффективного товарооборота между Китаем, Центральной Азией и Европейским союзом.

Мы убеждены, что Азербайджан имеет потенциал стать одним из ключевых партнеров ЕС не только в сфере энергетики и логистики, но и как связующее звено в области цифровых технологий и интеллектуальных решений. В этом направлении сотрудничество может строиться на основе обмена инновациями, передовыми практиками и технологическими знаниями.

Словения считает, что мир и стабильность на Южном Кавказе являются важнейшими предпосылками для устойчивого экономического роста и процветания региона. Мы решительно поддерживаем региональное сотрудничество и развитие транспортной связности как ключевые факторы экономического развития и благополучия.

Кроме того, Словения поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и высоко оценивает роль Европейского союза в укреплении доверия и реализации инициатив, направленных на установление прочного мира, развитие экономики и региональную интеграцию. Мы намерены и впредь поддерживать все конструктивные усилия, направленные на создание мирного, безопасного и экономически устойчивого Южного Кавказа.