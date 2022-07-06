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Министр энергетики Азербайджана выразил соболезнования в связи со смертью главы ОПЕК

Министр энергетики Азербайджана выразил соболезнования в связи со смертью главы ОПЕК Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов выразил соболезнования в связи со смертью генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.
Энергетика
6 июля 2022 г. 10:41
Министр энергетики Азербайджана выразил соболезнования в связи со смертью главы ОПЕК

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов выразил соболезнования в связи со смертью генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

Как передает Report, об этом министр Шахбазов написал в Twitter.

"Смерть моего дорогого друга Мохаммеда Сануси Баркиндо, который оказал неоценимые услуги в регулировании нефтяного рынка в самый трудный период, очень опечалила меня. Его биография стала историей ОПЕК. Тот факт, что он был ровесником ОПЕК, возрождение организации совпало с его годами на посту генерального секретаря, одновременное завершение его миссии в ОПЕК и в жизни было редкой закономерностью. Да упокоится его душа с миром!", - говорится в публикации.

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо скончался 5 июля в возрасте 63 лет. Баркиндо занимал пост генсека ОПЕК с августа 2016 года, а также исполнял обязанности главы альянса в 2006 году.

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Версия на английском языке Azerbaijan's energy minister condoles death of OPEC chief
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov OPEC-in rəhbərinin vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

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