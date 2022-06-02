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Министр: АЧГ и ”Шахдениз" принесли Азербайджану более 163 млрд долларов

Министр: АЧГ и ”Шахдениз" принесли Азербайджану более 163 млрд долларов По сегодняшний день из блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” и газоконденсатного месторождения “Шахдениз” в Азербайджане добыто 555 млн тонн нефти.
Энергетика
2 июня 2022 г. 09:57
Министр: АЧГ и ”Шахдениз принесли Азербайджану более 163 млрд долларов

По сегодняшний день из блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” и газоконденсатного месторождения “Шахдениз” в Азербайджане добыто 555 млн тонн нефти.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в первый день конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

По его словам, с указанных месторождений до сих пор добыто 168 млрд кубометров газа и 36 млн тонн конденсата.

Министр также отметил, что эти проекты принесли Азербайджану более 163 млрд долларов США.

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Версия на английском языке Minister: ACG and Shah Deniz bring over $163B to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Nazir: "AÇG və “Şahdəniz” Azərbaycana 163 mlrd dollardan çox gəlir gətirib"

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