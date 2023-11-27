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Мэтью Брайза: Нефтегазовая стратегия Гейдара Алиева укрепила независимость

Мэтью Брайза: Нефтегазовая стратегия Гейдара Алиева укрепила независимость Одним из факторов, повлиявших на укрепление независимости Азербайджана, является быстрое возрождение нефтегазового сектора страны Гейдаром Алиевым.
Энергетика
27 ноября 2023 г. 14:50
Мэтью Брайза: Нефтегазовая стратегия Гейдара Алиева укрепила независимость

Одним из факторов, повлиявших на укрепление независимости Азербайджана, является быстрое возрождение нефтегазового сектора страны Гейдаром Алиевым.

Об этом сообщил Report бывший посол США в Азербайджане, член правления Джеймстаунского фонда, международный эксперт Мэтью Брайза.

По его словам, речь идет о привлечении средств на трансформацию экономики и повышение уровня жизни за счет нефтегазовой стратегии.

"Период, когда к власти пришел общенациональный лидер, был очень сложным. Прежде всего следует отметить, что продолжалась I Карабахская война. Кроме того, с распадом системы, созданной советским режимом, в нефтегазовом секторе наблюдался спад. Не каждый лидер может проявить себя в таких условиях. Но Гейдар Алиев поступил так, как поступили бы немногие лидеры в регионе. Если вы хотите восстановить экономическую мощь страны, то необходимо привлекать иностранные инвестиции, точнее, компании с высокой толерантностью к риску", - отметил международный эксперт.

По его словам, великий лидер сформулировал стратегию, которая позволила ему пригласить компании из Турции, России, США, Ирана и Великобритании: "Вторым важным моментом, на который обратил внимание общенациональный лидер, было создание трубопроводов для экспорта нефти и газа, в которые инвестировали бы иностранные компании. Все это требовало сильного стратегического видения и мужества. Г.Алиев выступил против приватизации нефтегазовых ресурсов Азербайджана, и сделал шаг, которого никто не ожидал. Он искал поддержки стран, заинтересованных в разработке нефтегазовых месторождений, использовал эти ресурсы для независимости и объединения своей страны. Думаю, это наследие, которым должен гордиться каждый азербайджанец".

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Версия на английском языке Matthew Bryza: Heydar Aliyev’s oil and gas strategy strengthened Azerbaijan's independence
Версия на азербайджанском языке Metyu Brayza: “Heydər Əliyevin neft-qaz strategiyası müstəqilliyi möhkəmləndirdi”

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