Мэтью Брайза: Нефтегазовая стратегия Гейдара Алиева укрепила независимость

Одним из факторов, повлиявших на укрепление независимости Азербайджана, является быстрое возрождение нефтегазового сектора страны Гейдаром Алиевым.

Одним из факторов, повлиявших на укрепление независимости Азербайджана, является быстрое возрождение нефтегазового сектора страны Гейдаром Алиевым.

Об этом сообщил Report бывший посол США в Азербайджане, член правления Джеймстаунского фонда, международный эксперт Мэтью Брайза.

По его словам, речь идет о привлечении средств на трансформацию экономики и повышение уровня жизни за счет нефтегазовой стратегии.

"Период, когда к власти пришел общенациональный лидер, был очень сложным. Прежде всего следует отметить, что продолжалась I Карабахская война. Кроме того, с распадом системы, созданной советским режимом, в нефтегазовом секторе наблюдался спад. Не каждый лидер может проявить себя в таких условиях. Но Гейдар Алиев поступил так, как поступили бы немногие лидеры в регионе. Если вы хотите восстановить экономическую мощь страны, то необходимо привлекать иностранные инвестиции, точнее, компании с высокой толерантностью к риску", - отметил международный эксперт.

По его словам, великий лидер сформулировал стратегию, которая позволила ему пригласить компании из Турции, России, США, Ирана и Великобритании: "Вторым важным моментом, на который обратил внимание общенациональный лидер, было создание трубопроводов для экспорта нефти и газа, в которые инвестировали бы иностранные компании. Все это требовало сильного стратегического видения и мужества. Г.Алиев выступил против приватизации нефтегазовых ресурсов Азербайджана, и сделал шаг, которого никто не ожидал. Он искал поддержки стран, заинтересованных в разработке нефтегазовых месторождений, использовал эти ресурсы для независимости и объединения своей страны. Думаю, это наследие, которым должен гордиться каждый азербайджанец".