Мэтью Брайза: Южный газовый коридор повысит конкурентноспособность Азербайджана на мировом рынке

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ "Главная идея Южного Газового Коридора в том, что этот проект еще более укрепит суверенитет Азербайджана и повысит его конкурентноспособность на рынке. Таким образом, шаг за шагом, может сложиться так, что "Газпром" в Европе может стать обычной компанией".

Об этом Report заявил аналитик Атлантического Совета, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

По словам М. Брайзы, запуск ЮГК - это большой шаг вперед: "Это большое достижение для Азербайджана и для Европы тоже".

Эксперт также высоко оценил деятельность SOCAR на мировом энергетическом рынке. "SOCAR играет стратегическую роль не только здесь на Южном Кавказе и Турции, но, и, шаг за шагом в Европе. Я горжусь этим", - сказал М. Брайза.

Он также поделился мнением по поводу перспектив строительства Транскаспийского газопровода и заявлений Москвы о том, что он может навредить экологии Каспия: "Это блеф и пустые слова от тех, кто не хотят этот трубопровод или по политическим или экономическим причинам. Если можно построить много нефтепроводов в этом море, почему нельзя построить газопровод, который ничего не сделает окружающей среде. Если можно построить Северный поток, то почему нельзя построить Транскаспийский газопровод? Я не вижу настоящих препятствий для этого".