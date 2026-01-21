Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    МЭА: Азербайджан в декабре отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/с

    Энергетика
    • 21 января, 2026
    • 16:04
    МЭА: Азербайджан в декабре отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/с

    Добыча нефти в Азербайджане в декабре 2025 года составила 460 тыс. баррелей в сутки (б/с), оставшись на уровне ноября.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

    Согласно подсчетам аналитиков МЭА, добыча нефти в Азербайджане в декабре отставала от плана в рамках сделки ОПЕК+ примерно на 90 тыс. б/с.

    Отметим, что по договоренности, достигнутой на 37-й встрече министров стран "ОПЕК плюс", квота добычи нефти Азербайджана на 2025 год составляла 551 тыс. б/с.

    МЭА нефтедобыча квота ОПЕК+ нефть
    IEA: Azərbaycan dekabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 90 min barel geri qalıb

    Последние новости

    16:37

    Европол закрыл свыше 20 крупных нарколабораторий в ряде стран ЕС

    Другие страны
    16:29

    Бакинская городская прокуратура обеспечила компенсацию ущерба на 8 млн манатов в 2025 году

    Происшествия
    16:28

    Трамп прибыл в Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе

    Другие страны
    16:22

    Внешнеторговый оборот Нахчывана увеличился почти на 4%

    Бизнес
    16:21

    Адмирал Драгоне: Новые технологии усиливают угрозы безопасности в мире

    Другие страны
    16:17

    В Баку в 2025 году совершено более 14 тыс. преступлений

    Происшествия
    16:14

    В Азербайджане внесены изменения в пакет услуг ОМС

    Здоровье
    16:12

    Arab Energy Fund планирует выпустить панда-бонды на более чем $1 млрд

    Финансы
    16:08

    ЦАМО ответил на статью Фонда Карнеги, продвигающую антиазербайджанские нарративы

    Внешняя политика
    Лента новостей