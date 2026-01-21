МЭА: Азербайджан в декабре отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/с
Энергетика
- 21 января, 2026
- 16:04
Добыча нефти в Азербайджане в декабре 2025 года составила 460 тыс. баррелей в сутки (б/с), оставшись на уровне ноября.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).
Согласно подсчетам аналитиков МЭА, добыча нефти в Азербайджане в декабре отставала от плана в рамках сделки ОПЕК+ примерно на 90 тыс. б/с.
Отметим, что по договоренности, достигнутой на 37-й встрече министров стран "ОПЕК плюс", квота добычи нефти Азербайджана на 2025 год составляла 551 тыс. б/с.
