МЭА: Азербайджан в декабре отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/с

Добыча нефти в Азербайджане в декабре 2025 года составила 460 тыс. баррелей в сутки (б/с), оставшись на уровне ноября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно подсчетам аналитиков МЭА, добыча нефти в Азербайджане в декабре отставала от плана в рамках сделки ОПЕК+ примерно на 90 тыс. б/с.

Отметим, что по договоренности, достигнутой на 37-й встрече министров стран "ОПЕК плюс", квота добычи нефти Азербайджана на 2025 год составляла 551 тыс. б/с.