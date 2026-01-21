İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Energetika
    • 21 yanvar, 2026
    • 15:50
    IEA: Azərbaycan dekabrda OPEC+ kvotasından gündəlik 90 min barel geri qalıb

    Azərbaycanda neft hasilatı dekabr ayında gündəlik 460 min barel təşkil edib və ötən ilin noyabr səviyyəsində qalıb.

    Bu barədə "Report" Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (IEA) aylıq hesabatına istinadən xəbər verir.

    IEA analitiklərinin hesablamalarına görə, Azərbaycanın dekabr ayında neft hasilatı "OPEC+" sazişi çərçivəsində planda nəzərdə tutulandan gündəlik 90 min barel geri qalıb.

    Azərbaycanın "OPEC+" sazişi çərçivəsində ötən il üçün neft hasilatı kvotası gündəlik 551 min barel təşkil edir.

    Beynəlxalq Enerji Agentliyi İEA neft hasilatı
    МЭА: Азербайджан в декабре отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/с

