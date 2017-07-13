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    Марош Шефчович: Своевременная реализации проекта "Южный газовый коридор" очень важна

    Представитель Еврокомиссии отметил, что Грузия играет основную роль в реализации ЮГК© Report.az

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Вице-президент Европейской Комиссии (ЕК) по энергетическому союзу Марош Шефчович, высоко оценив ратификацию протокола по членству в энергетическом сообществе парламентом Грузии, подчеркнул значение своевременной реализации Южного газового коридора (ЮГК) для Евросоюза и региональной энергетической безопасности.

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, вчера Марош Шефчович прибыл с двухдневным визитом в Тбилиси (Грузия).

    Представитель Еврокомиссии отметил, что Грузия играет важную роль в реализации ЮГК.

    Вице-президент комиссии проведет двусторонние встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и председатель парламента Ираклием Кобахидзе.

    Марош Шефчович также присоединится к конференции "Защита региональной стабильности" в Батуми.

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