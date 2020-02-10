​Махир Мамедов: SOCAR обеспечил работой 5 100 человек в Грузии

Группа компаний SOCAR обеспечила работой 5100 человек в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов на встрече с членами Объединения азербайджанских бизнесменов (AZEBI) в Тбилиси.

По его словам, с 2006 года SOCAR вложил в экономику Грузии свыше 1,1 млрд долларов: "Компания выплатила налоги в размере свыше 1,5 млрд долларов США. Согласно статданным последних лет, SOCAR Georgia является крупнейшим налогоплательщиком в грузинской экономике и сохраняет свою позицию".

М.Мамедов также рассказал о поддержке компанией SOCAR местных азербайджанских студентов, обучающихся в Грузии. Он отметил, что число азербайджанских студентов, обучающихся в настоящее время в грузинских университетах, превысило 3 000, из них стипендии получают 1 970 человек.

Глава компании добавил, что SOCAR реализует социальные проекты в Квемо Картли и Кахетии, где проживают азербайджанцы.