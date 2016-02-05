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    ​LUKoil продает сеть АЗС в Европе

    AMIC Energy Management GmbH купит АЗС компании в Литве, Латвии и Польше

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ LUKoil Europe Holdings BV и AMIC Energy Management GmbH подписали договоры о продаже австрийской компании около 230 АЗС на территории Литвы, Латвии и Польши. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила компания LUKoil.

    Закрытие сделок ожидается во втором квартале 2016 года после получения одобрения антимонопольных ведомств этих государств.

    Отметим, что решение о продаже розничной сети в Литве, Латвии и Польше принято в рамках программы по оптимизации структуры розничных активов LUKoil в Европе.

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