Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Лорд: Великобритания может стать ключевым партнером в раскрытии ВИЭ потенциала Азербайджана

    Энергетика
    • 29 октября, 2025
    • 17:56
    Азербайджан обладает огромным потенциалом в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики, и Великобритания может стать ключевым партнером в его раскрытии.

    Об этом сообщил в интервью Report торговый посланник Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии, член Палаты лордов Джон Алдердайс.

    Д. Алдердайс напомнил, что компания BP уже запустила свой первый проект в сфере возобновляемой энергетики и декарбонизации в Азербайджане - солнечную электростанцию "Шафаг" и проект электрификации терминала Сангачал.

    "Это значительный шаг, демонстрирующий, как многолетнее энергетическое партнерство между Великобританией и Азербайджаном развивается в сторону чистой и устойчивой энергетики", - отметил лорд.

    Торговый посланник выразил надежду, что успех этого проекта станет примером для других британских компаний, которые смогут изучить возможности сотрудничества в таких областях, как развитие "зеленых" энергетических коридоров, офшорная ветровая и водородная энергетика, модернизация сетей и повышение энергоэффективности.

    "Наша страна является родиной ведущих мировых инженерных, проектных и консалтинговых компаний, обладающих глубокими знаниями в сфере крупномасштабных проектов возобновляемой энергетики. Британские компании сильны в концептуальном проектировании, технико-экономических обоснованиях и интеграции энергетических систем - именно тех компетенциях, которые необходимы Азербайджану для масштабирования инвестиций в энергетический переход", - подчеркнул Д. Алдердайс.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Азербайджан Великобритания ВИЭ Джон Алдердайс солнечная электростанция "Шафаг"
