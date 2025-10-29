Лорд: Великобритания может помочь в превращении Среднего коридора в современную экономическую артерию - ИНТЕРВЬЮ

Великобритания и Азербайджан вступают в новый этап стратегического партнерства, охватывающего энергетику, инновации, логистику и устойчивое развитие. На фоне глобальных вызовов - от декарбонизации и цифровизации до перестройки торговых маршрутов - обе страны видят в сотрудничестве не только экономический потенциал, но и возможность совместно формировать будущее региональной связанности.

В фокусе внимания - развитие Среднего коридора, поддержка "зеленого перехода", внедрение передовых технологий и укрепление связей между Европой и Азией.

В преддверии визита в Баку торговый посланник Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии, член Палаты лордов Джон Алдердайс, в эксклюзивном интервью Report рассказал о приоритетах Великобритании в Азербайджане, перспективах сотрудничества в сфере чистой энергетики, транспорте и инновациях.

Представляем интервью читателям:

-Учитывая современные вызовы, такие как декарбонизация и цифровизация, какие направления сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией вы считаете стратегически важными на ближайшие 5-10 лет?

-Ранее в этом году Великобритания и Азербайджан договорились вывести свои отношения на уровень стратегического партнерства, что стало важным шагом к более тесному взаимодействию по ключевым приоритетам.

Новая промышленная стратегия Великобритании определяет восемь секторов, в которых страна обладает глобальным лидерством - от чистой энергетики и передового производства до цифровых технологий и наук о жизни. Эти направления создают прочную основу для расширения экономического сотрудничества с Азербайджаном в предстоящем десятилетии.

В ближайшие годы Великобритания сосредоточит усилия в трех ключевых областях.

Первое направление - поддержка перехода к чистой энергетике, включая развитие возобновляемых и низкоуглеродных технологий. Великобритания реализует проект крупнейшей в мире офшорной ветровой электростанции Dogger Bank и обладает значительным опытом в создании межсетевых соединений и интеграции энергосистем. Этот опыт может стать ориентиром для Азербайджана в реализации его стратегии по развитию чистой энергетики и декарбонизации.

Второе направление - развитие Среднего коридора и укрепление транспортно-логистических связей между Европой и Азией, где Азербайджан играет стратегическую роль. Как островное торговое государство, Великобритания придает особое значение надежным трансграничным маршрутам. Ее опыт в сфере логистики, инфраструктурного финансирования и регуляторных реформ может способствовать превращению Среднего коридора из транзитного пути в современную экономическую артерию, стимулирующую региональный рост.

Третье направление - поддержка экономической диверсификации Азербайджана, особенно в таких секторах, как финансы, технологии и здравоохранение. Лидерские позиции Великобритании в области инноваций, образования и развития финансовых рынков могут помочь укрепить предпринимательскую среду, улучшить доступ к капиталу и обеспечить устойчивый, инклюзивный экономический рост.

- Планируется ли в ближайшее время ваш официальный визит в Азербайджан? Могли бы вы уточнить предполагаемые сроки, формат визита, а также кто будет входить в вашу делегацию?

- Я планирую свой первый визит в Азербайджан в качестве торгового посланника Великобритании до конца этого года. Основная цель поездки - углубить понимание страны, ее народа, культуры и экономического потенциала - как в Баку, так и в регионах.

Я уже провел ряд встреч с представителями правительства и бизнеса Азербайджана и был впечатлен динамикой развития и трудолюбием народа. Во время визита намерен лично ознакомиться с прогрессом в сферах чистой энергетики, региональной связанности и экономической диверсификации, а также изучить, каким образом Великобритания может эффективнее поддержать национальные приоритеты Азербайджана.

Как практикующий врач, я также рассчитываю продолжить начатый в Лондоне диалог с азербайджанскими структурами здравоохранения в рамках ежегодного Экономического диалога между Великобританией и Азербайджаном.

- Недавно Британское агентство по экспортному финансированию (UKEF) завершило свою первую сделку в авиационной отрасли Азербайджана. Могли бы вы рассказать подробнее об этом проекте - с какими структурами она заключена, что включает и какие перспективы открывает?

- Да, UKEF действительно завершило первую сделку в Азербайджане, поддержав приобретение тренажера Boeing 777, произведенного британской компанией L3Harris Commercial Aviation Solutions для Национальной авиационной академии. Эта знаковая сделка с группой компаний Silk Way отражает укрепление экономического сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном и является результатом тесного взаимодействия наших правительств.

Сделка полностью соответствует новой промышленной стратегии Великобритании, ориентированной на развитие передовых технологий и инноваций. Отрадно, что это сотрудничество открыло путь к дальнейшим обсуждениям будущих авиационных и инфраструктурных проектов. Silk Way уже выразила заинтересованность в продолжении взаимодействия с UKEF, и я вижу огромный потенциал для участия агентства в транспортных, инфраструктурных и цифровых инициативах по всему Азербайджану.

- Насколько активно британский бизнес проявляет интерес к сектору возобновляемой энергетики Азербайджана? Есть ли уже реализованные или согласованные проекты? Какие направления - солнечная, ветровая, водородная энергетика и другие - вызывают наибольший интерес?

- Компания BP уже запустила свой первый проект в сфере возобновляемой энергетики и декарбонизации в Азербайджане - солнечную электростанцию "Шафаг" и проект электрификации терминала Сангачал. Это значительный шаг, демонстрирующий, как многолетнее энергетическое партнерство между Великобританией и Азербайджаном развивается в сторону чистой и устойчивой энергетики.

Я надеюсь, что успех этого проекта станет примером для других британских компаний, которые смогут изучить возможности сотрудничества в таких областях, как развитие "зеленых" энергетических коридоров, офшорная ветровая и водородная энергетика, модернизация сетей и повышение энергоэффективности.

Азербайджан обладает огромным потенциалом в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики, и Великобритания может стать ключевым партнером в его раскрытии. Наша страна является родиной ведущих мировых инженерных, проектных и консалтинговых компаний, обладающих глубокими знаниями в сфере крупномасштабных проектов возобновляемой энергетики. Британские компании сильны в концептуальном проектировании, технико-экономических обоснованиях и интеграции энергетических систем - именно тех компетенциях, которые необходимы Азербайджану для масштабирования инвестиций в энергетический переход.

- Как вы оцениваете роль Азербайджана как транзитного узла между Европой и Азией? Какие новые возможности для британских компаний открываются благодаря участию в трансъевразийских транспортных и энергетических проектах, особенно вдоль Среднего коридора?

- Азербайджан занимает стратегическое положение, являясь связующим звеном между Европой и Азией. Его роль в рамках Среднего коридора будет ключевой для формирования будущей региональной связанности, торговли и энергетической безопасности.

Страна уже имеет богатый опыт реализации масштабных многосторонних инфраструктурных проектов, объединяющих несколько государств. Это делает Азербайджан уникальным партнером, способным обеспечить устойчивость, координацию и стратегическое видение, необходимые для превращения Среднего коридора в современную интегрированную транспортно-энергетическую сеть.

Великобритания, в свою очередь, может внести вклад в развитие следующего этапа этого процесса - от упрощения таможенных процедур и совершенствования управления грузопотоками до внедрения современных стандартов логистики и цифровизации торговли.

Британские компании обладают мировым опытом в таких областях, как генеральное планирование аэропортов и портов, модернизация железнодорожной инфраструктуры, внедрение "умных" транспортных систем и развитие цифровых решений для торговли. Все это - ключевые элементы для создания бесперебойных мультимодальных коридоров, привлекательных для инвесторов.

На следующем этапе партнерства между Великобританией и Азербайджаном я надеюсь увидеть дальнейшее развитие сотрудничества в этих направлениях и активный обмен знаниями, поскольку именно такие проекты формируют фундамент современного экономического партнерства наших стран.