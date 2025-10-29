İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Lord: "Böyük Britaniya Azərbaycanın BOEM potensialının üzə çıxarılmasında əsas tərəfdaş ola bilər"

    Energetika
    • 29 oktyabr, 2025
    • 18:46
    Lord: Böyük Britaniya Azərbaycanın BOEM potensialının üzə çıxarılmasında əsas tərəfdaş ola bilər

    Azərbaycan külək, günəş və hidrogen enerjisi sahəsində böyük potensiala malikdir və Böyük Britaniya onun üzə çıxarılmasında əsas tərəfdaş ola bilər.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Böyük Britaniyanın Azərbaycan və Mərkəzi Asiya üzrə ticarət elçisi, Lordlar Palatasının üzvü Con Alderdays bildirib.

    C.Alderdays xatırladıb ki, BP şirkəti artıq Azərbaycanda bərpa olunan enerji və dekarbonizasiya sahəsində ilk layihəsini - "Şəfəq" günəş elektrik stansiyası və Səngəçal terminalının elektrikləşdirilməsi layihəsini başladıb.

    "Bu, Böyük Britaniya və Azərbaycan arasında çoxillik enerji tərəfdaşlığının təmiz və davamlı enerjiyə doğru necə inkişaf etdiyini göstərən vacib addımdır", - lord qeyd edib.

    Ticarət elçisi ümidvar olduğunu deyib ki, bu layihənin uğuru Britaniyanın digər şirkətləri üçün nümunə olacaq və onlar "yaşıl enerji" dəhlizlərinin inkişafı, dənizdə külək və hidrogen enerjisi, şəbəkələrin modernləşdirilməsi və enerji səmərəliliyinin artırılması kimi sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarını öyrənə biləcəklər.

    "Ölkəmiz irimiqyaslı bərpa olunan enerji layihələrində dərin biliklərə malik aparıcı mühəndislik, layihə və konsaltinq şirkətlərinin vətənidir. Britaniya şirkətləri konseptual layihələndirmə, texniki-iqtisadi əsaslandırma və enerji sistemlərinin inteqrasiyası sahəsində güclüdür – bunlar enerji keçidi prosesinə investisiyaların artırılması üçün Azərbaycana lazım olan sahələrdir", - C.Alderdays vurğulayıb.

    Müsahibənin tam mətni ilə bu link vasitəsilə tanış olmaq mümkündür.

    Böyük Britaniya Azərbaycan BOEM Con Alderdays
    Лорд: Великобритания может стать ключевым партнером в раскрытии ВИЭ потенциала Азербайджана

    Son xəbərlər

    18:58

    Putinin xüsusi nümayəndəsi Ukraynada müharibənin tezliklə başa çatacağına ümid edir

    Digər ölkələr
    18:47
    Foto

    Sahibə Qafarova Tacikistan Ali Məclisi Nümayəndələr Palatasının sədri ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    İlham Əliyev Rumıniya Parlamenti Senatının sədrini qəbul edib

    Xarici siyasət
    18:46

    Lord: "Böyük Britaniya Azərbaycanın BOEM potensialının üzə çıxarılmasında əsas tərəfdaş ola bilər"

    Energetika
    18:44

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: "Vurulan qollar kombinasiyalı hücumların nəticəsi idi"

    Futbol
    18:40

    Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun sosial media səhifələri fəaliyyətə başlayıb

    Xarici siyasət
    18:23

    Zelenski Ukraynanın suverenliyinə verdiyi dəstəyə görə Ərdoğana təşəkkür edib

    Region
    18:10

    Ermənistan MSK: Gələn il parlament seçkiləri daha baha başa gələcək

    Region
    17:56

    Azərbaycan Kubokunda daha iki 1/8 finalçı müəyyənləşib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti