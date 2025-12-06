İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Zirə" -"Qarabağ" və "Sabah" - "Neftçi" matçına təyinatlar açıqlanıb

    Futbol
    • 06 dekabr, 2025
    • 09:00
    Zirə -Qarabağ və Sabah - Neftçi matçına təyinatlar açıqlanıb

    Misli Premyer Liqasında XIV turun təyinatları açıqlanıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, "Zirə" - "Qarabağ" matçını Rauf Cabarov idarə edəcək.

    "Sabah" - "Neftçi" görüşündə isə Rəvan Həmzəzadə iş başında olacaq.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XIV tur

    6 dekabr (şənbə)

    17:00. "Zirə" – "Qarabağ"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Vüqar Həsənli.

    VAR: Əliyar Ağayev.

    AVAR: Vüsal Məmmədov.

    Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    7 dekabr (bazar)

    14:00. "Karvan-Yevlax" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Namiq Hüseynov, Kamran Bayramov, Nicat İsmayıllı.

    VAR: Rəşad Əhmədov.

    AVAR: Emin Əliyev.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.

    Yevlax şəhər stadionu

    8 dekabr (bazar ertəsi)

    17:00. "Qəbələ" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Eyyub İbrahimov, Elvin Bayramov.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Şirmamed Mamedov.

    Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev.

    AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev.

    Qəbələ şəhər stadionu

    20:00. "Sabah" – "Neftçi"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Akif Əmirəli, Cəmil Quliyev, Kamranbəy Rəhimov.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Rəhman İmami.

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov.

    "Bank Respublika Arena"

    9 dekabr (çərşənbə axşamı)

    17:00. "Araz-Naxçıvan" – "Kəpəz"

    Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Müslüm Əliyev, Rahil Ramazanov, İslam Məmmədov.

    VAR: Elçin Məsiyev.

    AVAR: Teymur Teymurov.

    Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.

    "Liv Bona Dea Arena"

    19:30. "Sumqayıt" – "İmişli"

    Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Kərim Zeynalov, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Əli Əliyev.

    AVAR: Zöhrab Abbasov.

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.

    AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    "Zirə" klubu "Neftçi" "Sabah" klubu Misli Premyer Liqası hakim təyinatı

    Son xəbərlər

    09:44

    "S&P" 2026-cı ildə Azərbaycanda neft hasilatının azalacağını gözləyir

    Energetika
    09:11

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" səfərdə "Zirə" ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    09:09

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.12.2025)

    Maliyyə
    09:00

    "Zirə" -"Qarabağ" və "Sabah" - "Neftçi" matçına təyinatlar açıqlanıb

    Futbol
    08:56

    "S&P" Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatlarının bu il 3,5% artacağını proqnozlaşdırıb

    Maliyyə
    08:53

    DYP yorğun və yuxusuz formada sükana əyləşən sürücülərə müraciət edib

    Hadisə
    08:46

    Durov: Aİ senzuradan imtina edənləri cəzalandırmaq üçün qeyri-real qaydalar qoyur

    Digər ölkələr
    08:31

    Tramp uşaqlara peyvəndlərlə bağlı 72 iynə vurulmasına qarşı çıxıb

    Digər ölkələr
    08:13

    "Fitch" Azərbaycanın investisiya reytinqini təsdiqləyib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti