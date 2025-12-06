İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Mançester Siti" 115 milyon avro qiyməti olan futbolçunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    • 06 dekabr, 2025
    • 14:46
    Mançester Siti 115 milyon avro qiyməti olan futbolçunu transfer etmək istəyir

    İngiltərənin "Mançester Siti" klubu Premyer Liqanın digər təmsilçisi "Nottingem Forest"in yarımmüdafiəçisi Elliot Andersonu transfer etmək istəyir.

    "Report" "Football Insider"ə istinadən xəbər verir ki, Nottingem klubu futbolçusuna 115 milyon avro qiymət müəyyənləşdirib.

    "Mançester Siti" futbolçunu transfer etmək üçün yüksək məbləğdə ödəniş etməyə hazırdır. İngiltərə millisinin 23 yaşlı üzvünü İngiltərənin digər klubu "Mançester Yunayted" və "Real" (İspaniya) da heyətində görmək istəyir.

    Qeyd edək ki, E.Anderson bu mövsüm komandasının heyətində 18 matçda iştirak edib, 1 qol və bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun "Nottingem Forest"lə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayına qədərdir.

    "Mançester Siti" "Nottingem Forest" İngiltərə Premyer Liqası "Real" Elliot Anderson

    Son xəbərlər

    14:51

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar yaradır

    Xarici siyasət
    14:46

    "Mançester Siti" 115 milyon avro qiyməti olan futbolçunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    14:36

    Kaya Kallas ABŞ-nin Aİ-yə qarşı tənqidini qismən ədalətli hesab edir

    Digər ölkələr
    14:32
    Foto

    Azərbaycan-Gürcüstan təhsil əməkdaşlığı çərçivəsində Tbilisi məktəbində STEAM mərkəzi açılacaq

    Elm və təhsil
    14:30
    Foto

    Emin Əmrullayev Tbilisi Dövlət Universitetində əməkdaşlıqla bağlı müzakirələr aparıb

    Elm və təhsil
    14:20

    Qriqoryan: İrəvan və Bakı tərəfindən sülh sazişinin paraflanması Qafqazdakı atmosferi dəyişib

    Xarici siyasət
    14:16
    Foto

    Azərbaycan və Gürcüstanın təhsil nazirləri ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Elm və təhsil
    14:11

    Azərbaycan Türkiyədən polad idxalına çəkdiyi xərci 8 % artırıb

    Biznes
    14:05
    Foto

    "Qarabağ"ın U-12 komandası Qazaxıstandakı beynəlxalq turnirə qələbə ilə başlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti