"Bavariya"nın hücumçusunun cəzasının müddəti azaldılıb

    Futbol
    • 06 dekabr, 2025
    • 10:09
    Bavariyanın hücumçusunun cəzasının müddəti azaldılıb

    Almaniyanın "Bavariya" klubunun hücumçusu Luis Diasın cəzasının müddəti azaldılıb.

    "Report" xəbər verir ki, UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin IV turunda PSJ (1:2) ilə matçda aldığı qırmızı vərəqəyə görə üç oyunluq cəzalandırılan futbolçunun cəzası Münhen təmsilçisinin müraciətindən sonra 2 matça endirlib.

    L.Dias oyun zamanı Əşrəf Hakimiyə qarşı ciddi qayda pozuntusuna yol vermiş və rəqibin topuğunun zədələnməsinə səbəb olmuşdu. Forvard yalnız dekabrın 9-da UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin VI turunda "Sportinq"lə (Portuqaliya) matçda iştirak edə bilməyəcək.

    Qeyd edək ki, "Bavariya" - "Sportinq" matçı dekabrın 9-da, Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də başlayacaq.

