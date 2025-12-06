"Bavariya"nın hücumçusunun cəzasının müddəti azaldılıb
Futbol
- 06 dekabr, 2025
- 10:09
Almaniyanın "Bavariya" klubunun hücumçusu Luis Diasın cəzasının müddəti azaldılıb.
"Report" xəbər verir ki, UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin IV turunda PSJ (1:2) ilə matçda aldığı qırmızı vərəqəyə görə üç oyunluq cəzalandırılan futbolçunun cəzası Münhen təmsilçisinin müraciətindən sonra 2 matça endirlib.
L.Dias oyun zamanı Əşrəf Hakimiyə qarşı ciddi qayda pozuntusuna yol vermiş və rəqibin topuğunun zədələnməsinə səbəb olmuşdu. Forvard yalnız dekabrın 9-da UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin VI turunda "Sportinq"lə (Portuqaliya) matçda iştirak edə bilməyəcək.
Qeyd edək ki, "Bavariya" - "Sportinq" matçı dekabrın 9-da, Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də başlayacaq.
Son xəbərlər
10:23
Nazir: Azərbaycanda gənclərlə bağlı uğurlu siyasət həyata keçirilirDaxili siyasət
10:17
Foto
Sumqayıtda yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıbDaxili siyasət
10:13
Bakıda ilk dəfə D-8 Gənclər Dialoqu keçirilirXarici siyasət
10:12
"S&P": Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti 2025-ci ildə ÜDM-in 3,9 %-ni təşkil edəcəkMaliyyə
10:09
"Bavariya"nın hücumçusunun cəzasının müddəti azaldılıbFutbol
09:52
Azərbaycan neftinin qiyməti 67 dollara yaxınlaşırEnergetika
09:44
"S&P" 2026-cı ildə Azərbaycanda neft hasilatının azalacağını gözləyirEnergetika
09:11
Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" səfərdə "Zirə" ilə üz-üzə gələcəkFutbol
09:09