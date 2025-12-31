İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 31 dekabr, 2025
    • 10:25
    ABŞ-də 5 maqnitudalı zəlzələ olub

    ABŞ-nin Kaliforniya ştatının şimalında 5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin məlumatında deyilir.

    Yeraltı təkanların episentri 121 min əhalisi olan Çiko şəhərindən 135 km şimal-şərqdə yerləşib. Zəlzələ ocağının dərinliyi 10 km olub.

    Kaliforniya Zəlzələ
