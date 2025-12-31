ABŞ-də 5 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 31 dekabr, 2025
- 10:25
ABŞ-nin Kaliforniya ştatının şimalında 5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin məlumatında deyilir.
Yeraltı təkanların episentri 121 min əhalisi olan Çiko şəhərindən 135 km şimal-şərqdə yerləşib. Zəlzələ ocağının dərinliyi 10 km olub.
