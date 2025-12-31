В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано на севере штата Калифорния в США.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 135 км к северо-востоку от города Чико с населением 121 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.