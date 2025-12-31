İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Gürcüstanda Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla 31 əcnəbi saxlanılıb

    Region
    • 31 dekabr, 2025
    • 10:39
    Gürcüstanda Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla 31 əcnəbi saxlanılıb

    Gürcüstanda Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla 31 əcnəbi saxlanılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Gürcüstanda qeyri-qanuni miqrasiyaya qarşı mübarizə çərçivəsində Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya Departamentinin əməkdaşları Tbilisi və Batumi şəhərlərində miqrasiya nəzarəti üzrə xüsusi tədbir keçiriblər.

    Kompleks tədbirlər nəticəsində Türkiyə, Misir, Azərbaycan və İordaniya vətəndaşları da daxil olmaqla 31 xarici vətəndaş saxlanılıb.

    Qeyd olunub ki, Batumidə keçirilən miqrasiya nəzarəti tədbirləri zamanı saxlanılan xarici vətəndaşlardan 13 nəfər Türkiyə Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları və İnterpolun "qırmızı bülleteni" ilə müxtəlif ağır cinayətlərə görə axtarışda olub. Həmin cinayətlərə qətl, yetkinlik yaşına çatmayanın zorlanması və digər ağır cinayətlər daxildir.

    Məlumatı Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi yayıb.

    Gürcüstan əcnəbi Azərbaycan
    В Грузии задержаны свыше 30 иностранцев, в том числе граждане Азербайджана
    Georgia detains over 30 foreign nationals, including Azerbaijanis

    Son xəbərlər

    11:13

    Portuqaliya millisinin üzvü "İnter"də çıxış edə bilər

    Futbol
    11:07

    Nazir: Ordumuz Qarabağda Vətənimizin keşiyində ayıq-sayıq dayanmaqla quruculuq işlərinə töhfə verir

    Hərbi
    11:04

    Mərkəzi Bank mükafat ödənişləri ilə bağlı yeni tələblər müəyyən edib

    Maliyyə
    11:01

    Güclü külək 3 gün davam edəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    11:01

    Bakıda güclü külək nəticəsində 8 ağac aşıb, daha 12-si zədələnib

    Hadisə
    10:55

    Rumıniya Ukraynaya 50 milyon avro ayıracaq

    Digər ölkələr
    10:52

    Zakir Həsənov Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyətini təbrik edib

    Hərbi
    10:39

    Gürcüstanda Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla 31 əcnəbi saxlanılıb

    Region
    10:28
    Video

    Niderland səfirliyi Azərbaycan xalqını təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti