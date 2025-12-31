Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Грузии задержаны свыше 30 иностранцев, в том числе граждане Азербайджана

    В регионе
    • 31 декабря, 2025
    • 11:02
    В Грузии задержаны свыше 30 иностранцев, в том числе граждане Азербайджана

    В Грузии в результате комплексной операции были задержаны 31 иностранный гражданин, в том числе граждане Турции, Египта, Азербайджана и Иордании.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает МВД Грузии.

    Сообщается, что операция была проведена в Тбилиси и Батуми сотрудниками Департамента миграции МВД в рамках борьбы с нелегальной миграцией.

    13 иностранных граждан, задержанных в рамках комплексных мер по контролю за миграцией, проводимых в Батуми, разыскивались на национальном уровне "красным бюллетенем" Интерпола и правоохранительными органами Турции за различные тяжкие преступления, включая убийство, изнасилование несовершеннолетней и торговлю наркотиками.

    Грузия МВД Азербайджан Турция Интерпол
    Gürcüstanda Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla 31 əcnəbi saxlanılıb
    Georgia detains over 30 foreign nationals, including Azerbaijanis

    Последние новости

    11:28

    CEBR: Совокупный экономический рост Азербайджана в ближайшие 15 лет составит 43%

    Финансы
    11:25

    ЦБА установил новые требования в отношении премиальных выплат

    Финансы
    11:23

    Встреча глав МИД стран G20 при председательстве США пройдет 30-31 октября

    Другие страны
    11:14

    В Баку и большинстве регионов три дня будет дуть сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    11:10

    Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской Армии

    Армия
    11:04

    В Баку сильный ветер повалил 8 деревьев

    Происшествия
    11:02

    В Грузии задержаны свыше 30 иностранцев, в том числе граждане Азербайджана

    В регионе
    10:36

    Пярвиз Шахбазов: По TAP в Европу поставлено свыше 54 млрд кубометров азербайджанского газа

    Энергетика
    10:31

    Румыния выделит Украине 50 млн евро в рамках инициативы PURL

    Другие страны
    Лента новостей