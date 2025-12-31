В Грузии задержаны свыше 30 иностранцев, в том числе граждане Азербайджана

В Грузии в результате комплексной операции были задержаны 31 иностранный гражданин, в том числе граждане Турции, Египта, Азербайджана и Иордании.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает МВД Грузии.

Сообщается, что операция была проведена в Тбилиси и Батуми сотрудниками Департамента миграции МВД в рамках борьбы с нелегальной миграцией.

13 иностранных граждан, задержанных в рамках комплексных мер по контролю за миграцией, проводимых в Батуми, разыскивались на национальном уровне "красным бюллетенем" Интерпола и правоохранительными органами Турции за различные тяжкие преступления, включая убийство, изнасилование несовершеннолетней и торговлю наркотиками.