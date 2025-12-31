"Çelsi"nin baş məşqçisi xəstələndiyi üçün mətbuat konfransına gələ bilməyib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Futbol
    • 31 dekabr, 2025
    • 10:13
    Çelsinin baş məşqçisi xəstələndiyi üçün mətbuat konfransına gələ bilməyib

    "Çelsi"nin baş məşqçisi Entso Mareska İngiltərə Premyer Liqasının XIX turunda "Bornmut"la 2:2 hesablı heç-heçə ilə başa çatan oyundan sonra mətbuat konfransını buraxıb.

    "Report" "Daily Mail" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, italiyalı mütəxəssis səhhətində kəskin pisləşmə yaşadığı üçün jurnalistlərin suallarını cavablandıra bilməyib.

    Onun əvəzinə mətbuat konfransında köməkçi məşqçi Villi Kaballero iştirak edib.

    Kaballero bildirib ki, Mareska son iki gündür özünü yaxşı hiss etmir və xəstələnib.

    Hazırda Entso Mareskanın vəziyyəti ilə bağlı əlavə məlumat verilməyib.

    Futbol Premyer Liqa "Çelsi" klubu Enzo Mareska

