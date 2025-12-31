İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Niderland səfirliyi Azərbaycan xalqını təbrik edib

    31 dekabr, 2025
    • 10:28
    Niderland səfirliyi Azərbaycan xalqını təbrik edib

    Niderlandın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanı 31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, təbrik diplomatik missiyanın "X" hesabında dərc edilib.

    "Niderland Krallığının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi xoşbəxt, firavan və sülh dolu Yeni il arzulayır və Azərbaycan xalqını Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə təbrik edir", - təbrikdə deyilir.

    Посольство Нидерландов в Баку поздравило азербайджанцев с Днем солидарности
    Embassy of Netherlands in Baku congratulates Azerbaijanis on Solidarity Day

