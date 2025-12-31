Niderland səfirliyi Azərbaycan xalqını təbrik edib
Xarici siyasət
- 31 dekabr, 2025
- 10:28
Niderlandın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanı 31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, təbrik diplomatik missiyanın "X" hesabında dərc edilib.
"Niderland Krallığının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi xoşbəxt, firavan və sülh dolu Yeni il arzulayır və Azərbaycan xalqını Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə təbrik edir", - təbrikdə deyilir.
✨ The Embassy of the Kingdom of the Netherlands in the Republic of Azerbaijan extends its best wishes for a happy, prosperous, and peaceful New Year and congratulates the people of Azerbaijan on the Day of Solidarity of Azerbaijanis Worldwide. pic.twitter.com/vsTwOMURqK— Netherlands in Azerbaijan (@NLinAzerbaijan) December 31, 2025
